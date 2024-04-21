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Domaine de Courcel: Producer profile and 10 wines tasted

Domaine de Courcel is a historic name in Burgundy and its portfolio of vineyards is enviable. Charles Curtis MW looks back at its illustrious past and how it continues to go from strength to strength.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Fashion is funny. It ebbs and flows, sometimes in both directions at the same time. Domaine de Courcel seems like an enigma, popular and well-respected in France, while often ignored or damned with faint praise in the anglophone press.

Recent visits with estate manager Yves Confuron have convinced me of the need to put this to rights. Confuron is a breath of fresh air, with his wry sense of humour and readiness to follow his vision in pursuit of monumental wines that will stand the test of time.

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