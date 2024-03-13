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DRC 2021 in bottle: Seven wines and two library vintages tasted

Aubert de Villaine, patriarch of Domaine de la Romanée-Conti, has said there are no bad vintages of its eponymous wine, only different expressions of the terroir. Despite the difficulties of the 2021 vintage, the quality of its wines suggests that anyone who would count them out is making a grave error.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Although 2021 is distinctly different from other recent vintages, they have a delicious elegance, and if they lack the robust power of 2018, 2019 or 2020, their finesse shows a charm of its own. To understand the vintage, one must judge the wines on their own terms.

The recent launch of the bottled wines from Domaine de la Romanée-Conti began with a recap of the vintage by Bertrand de Villaine; ‘incredible’ in his words.

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Seven DRC 2021 wines and two library vintages

The wines are listed in vintage order youngest to oldest by score

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