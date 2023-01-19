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Burgundy 2021 en primeur: full report and top-scoring wines

‘It wasn’t an easy year, but a classic one’, as one winemaker put it. However, 2021 did produce some excellent wines, if you choose carefully. After tasting more than 1,300 wines over several months, both in Burgundy and at the UK trade tastings, Charles Curtis MW delivers his verdict on the vintage and selects the top 700 wines that stood out the most.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Côte d’Or 2021 whites score: 4/5

Côte d’Or 2021 reds score: 3.5/5

‘Given the weather patterns of the year, it is nearly inevitable that whites and reds alike have fresh acidity, light body, moderate alcohol and firm structure.’

White wine of the vintage:

Domaine des Comtes Lafon, Montrachet Grand Cru, 97pt

Red wine of the vintage:

Domaine Armand Rousseau, Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru 99pts

The small amount of white wine produced in 2021 has the lively, fresh acidity to produce crisp, concentrated wines, assuming a rigorous sorting took place between picking and fermentation. The best red wines are light in colour and body, perfumed, elegant and structured – a distinct departure from recent vintages. Less good examples can show tart acidity, herbal flavours and astringent tannins.

For those who didn’t sort well, the risks are ‘off’ aromas from rot and volatile acidity – but buyers who choose carefully will be delighted by the classic style of this vintage, which can be seen as the antithesis of recent years.

Scroll down to see tasting notes and scores for the top Burgundy 2021 wines

A taste of the top 2021 Burgundies

Wines are listed in order of white then red, then by scores, and then alphabetically by producer. The 2021s are bottled from January 2023, hence prices, stockists and alcohols are not yet finalised. Contact specialist merchants for allocations or to enquire about en primeur tastings.

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