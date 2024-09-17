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Domaine François Raveneau: Taking the pulse of Chablis’ greatest wine

This Chablis supernova is a must-have for any serious collector, says Charles Curtis MW.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Raveneau is one of Chablis’ most recognisable names and the top wines sell for several times more than their nearest competitor.

The global average retail price for Raveneau’s current vintage of Grand Cru Le Clos is nearly £1,700 per bottle; Valmur and Blanchot are £600-£700; the premiers crus average approximately £350, and even the village-level Chablis is often more than £250.

These prices represent roughly a three-fold increase in a decade. Not everyone has enjoyed the same recognition and growth.

Scroll down to see tasting notes and scores for five Raveneau wines

Charles Curtis MW’s top Raveneau wines

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