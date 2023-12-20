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Charles Curtis MW: My top 10 wines of 2023

As 2023 comes to a close, our Burgundy correspondent Charles Curtis MW reflects on a year of great tastings and chooses his top 10 wines plus 10 extras that almost made the list.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Winter

Celebrations of the New Year die down quickly. There’s often a bit of Champagne on the day itself, but soon enough, cold January sets in, and one begins to wonder in earnest about the great bottles of the upcoming year.

The first contenders of 2023 came to me in January at a friend’s 60th birthday. Many of us brought worthy bottles (mine was a 1958 Barolo), but the wine of the night was a 1966 Trotanoy. This dinner was followed by another celebratory evening with friends at Michelin-starred Korean restaurant Oiji Mi. The competition was fierce, but the wine of the night was 2002 Krug.

Scroll down for tasting notes and scores of Charles Curtis MW’s top 10 wines of 2023

As delicious as the wines were at both dinners, none eventually made the list of the top ten wines of the year. Making the list of the year’s best wines is an exercise that one can only do in retrospect – I don’t even know myself until I finalise the list.

Charles Curtis MW’s top 10 wines of 2023

Wines are listed in order of style and score

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