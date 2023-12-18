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Jonathan Cristaldi: My top Californian wines of 2023

After a year of innumerable tastings around his home state of California, Decanter’s Napa Valley correspondent Jonathan Cristaldi reflects on standout wines from Napa, Sonoma and the Central Coast along with one unforgettable bottle from Tuscany…
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

My top picks of 2023 are a host of bottles that I found particularly rewarding and which are (mostly) available or will be in early 2024. Please read about them and why I chose them in the tasting notes below.

Here, I’ve composed a short recap of highlights from 2023 which, in case you missed some of the stories, are linked to below. It is a privilege being Decanter’s Napa correspondent, and I’m so grateful for the hospitality extended to me, and all the time and energy wineries expended in welcoming me to their tasting table this year.

Jonathan Cristaldi’s top wines of 2023:

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