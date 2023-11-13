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Paso Robles 2021: Vintage report and top 30 wines

Focusing in on this diverse region in California’s Central Coast, 2021 tells a story of challenging weather conditions, with drought continuing from the previous year. Yet where vineyards were managed successfully, the resulting quality is being rated as among the best of recent times.
Brianne Cohen Brianne Cohen

After a challenging 2020 vintage, 2021 arrived in this key region in California’s Central Coast with near-perfect conditions, though with lower than ideal yields. Where successful, the best examples showed power and balance with acidity as a welcome foil.

Jason Haas, proprietor at Tablas Creek Vineyard, calls 2021 in Paso Robles ‘the recipe for a really great, blockbuster-style vintage’ and ‘as you would if you could design a vintage from scratch’.

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For many, bud break in 2021 was earlier than normal, there were no major heat spikes, and it was a relatively long growing season and ripening cycle, because the beginning of the season was so early.

Paso Robles 2021: 30 standout wines

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