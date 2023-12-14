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Decanter luxe list: Winter and beyond

The latest in a seasonal series, collating luxury wine experiences taking place in the most coveted of cellars, vineyards and must-visit destinations across the globe.
Lane Nieset Lane Nieset

It seems like just as harvest wraps up, it’s already time to prepare for another season just as festive: the holidays.

As the final month of the year rapidly comes to a close, consider this list a condensed version of an Advent calendar, offering a small peek into some of the fabulous happenings in the days leading to the new year, and what to look forward to in 2024.

From bucket-list-worthy, Champagne-filled escapes on some of the world’s most legendary trains to 24 carat gold-themed New Year’s Eve soirées and one of the most talked-about private members’ clubs in the culinary world, you know 2024 is bound to be off to an eventful start.

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