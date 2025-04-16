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Cristaldi: Seeking Napa Valley’s best ‘second label’ wines

In Napa Valley, ‘second labels’ aren’t always second best. While Bordeaux offers a time-honoured template, Napa’s versions are as diverse as the estates themselves — born not from leftovers, but from intention, innovation, and a desire to tell a different side of the story. Napa correspondent Jonathan Cristaldi reports.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

In Bordeaux, the ‘second wine’ concept is both well-established and well-defined.

These wines, often called ‘second labels,’ are traditionally crafted from lots that don’t make the cut for the château’s grand vin.

Whether the fruit comes from younger vines, less favoured plots, or barrels that don’t align with the stylistic ideal of the flagship bottling, the idea is to preserve the prestige of the top wine while offering consumers a more accessible (and more affordable) entry into the estate’s style.

Scroll down for scores and reviews from Jonathan’s search for ‘second labels’ in Napa Valley

A selection of second wines from Napa’s top estates

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