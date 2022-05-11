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Finding value in the Côte de Nuits: 21 wines to seek out

We have to face it, good Burgundy isn’t getting any cheaper – knowing where to look to find real value is becoming more difficult. Expert insight is surely the best way forward.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Sceptical wine lovers may suspect that our title is an oxymoron. Fortunately, this is not at all the case, as we demonstrate with a selection of quality Burgundy that won’t break the bank. The key to finding bargain Burgundy is to look where the crowds are not. To find a deal, you may need to deviate from the Route des Grands Crus between Gevrey and Nuits-St-Georges – but it may surprise you how short a distance you have to travel.

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