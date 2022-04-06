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Domaine Coche-Dury: producer profile

Charles Curtis MW delves into the history and winemaking of top Burgundy estate Domaine Coche-Dury, speaking to the thoughtful and methodical winemaker behind some of the region's best wines.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Raphaël Coche believes that everyone underestimates Meursault: ‘Toute est sous-classé à Meursault’.

He explains that when the time came to codify the appellations, that the committees in each village were different—an explanation for the fact that there are no grands crus in Meursault.

One thing, however, is certain: no one is underestimating Domaine Coche-Dury. These wines sell for several times that of even their most illustrious fellow vignerons in the village.

In a village with many superlative winemakers, such as Dominique Lafon, Jean-Marc Roulot, Arnaud Ente, and others, Coche-Dury undisputedly leads the pack.

Although the majority of the production at the domaine is village-level Meursault, the wines are nothing short of legendary.

Even the current vintage of the Bourgogne Blanc (entry level to the range) sells for more than £350 at retail, and the Corton-Charlemagne will cost thousands, when you can find it.

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Tasting notes and scores for 20 Domaine Coche-Dury wines:

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