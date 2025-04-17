{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer OGEyNTE5Y2MxYjEwMTA3MmIxM2Y5NDU3Nzg1ZTU3Y2Q5NDMyODE0OWU0YTg5OGFjMWIwYjViOGJhOTY5NGQxYw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

South Africa gets serious about great Grenache

Ideally suited to hot dry conditions, Grenache is finding a home in the Cape winelands, where it is being championed by leading producers. Malu Lambert discovers why the variety is becoming increasingly popular and recommends 15 great Grenaches to try.  
Malu Lambert Malu Lambert

‘Anything that moves goes for the Grenache,’ laughs Anthony de Jager of Fairview.

He’s referring to Klein Amoskuil, an organic bush vine block in the Swartland. ‘There’s no water in the area, and Grenache produces big berries, basically sacks of hydration for the birds and the bokke.’

The latter is the Afrikaans term for the duiker antelope. ‘They often chew the border vines right down to nubs; but the buck must have its share,’ says De Jager. In tribute he named the resulting wine Bok Amok.

Scroll down for Malu’s pick of South African Grenache

South African Grenache: 15 to try

Related articles:

South Africa’s winemakers seek out new signature varieties

Cape Town: Best restaurants and bars for wine lovers

Malu Lambert: My top 10 wines of 2024

Latest Wine News