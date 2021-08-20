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Cape Agulhas and more: 10 producers to know from Africa’s southernmost vineyards

The dramatic windswept landscape of the Agulhas Wine Triangle is home to an interesting winemaking community making expressive wines, kissed by the sea. Malu Lambert profiles ten exciting producers whose wines are particularly good examples from this unique region.
Malu Lambert Malu Lambert

See Malu Lambert’s regional profile:
Agulhas Wine Triangle: South Africa’s southernmost wines

This article contains 10 producer bios:

  1. Black Oystercatcher Wines
  2. David Nieuwoudt Ghost Corner
  3. Land’s End Wines
  4. Lomond Wines
  5. Olivedale Wines
  6. Sijnn Wines
  7. Strandveld Vineyards
  8. The Giant Periwinkle
  9. Trizanne Signature Wines
  10. The Drift

10 producers to know from Cape Agulhas and beyond

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