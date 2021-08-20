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Cape Agulhas and more: 10 producers to know from Africa’s southernmost vineyards
Malu Lambert
August 20, 2021
This article contains 10 producer bios:
Black Oystercatcher Wines
David Nieuwoudt Ghost Corner
Land’s End Wines
Lomond Wines
Olivedale Wines
Sijnn Wines
Strandveld Vineyards
The Giant Periwinkle
Trizanne Signature Wines
The Drift
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