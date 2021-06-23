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Reyneke: South Africa’s holistic wine farm

Johan Reyneke, the owner and viticulturalist of South Africa's only biodynamic wine farm, chats with Tina Gellie about the real meaning of sustainability during a virtual tasting of his latest releases.
Tina Gellie Tina Gellie

It was when working as vineyard labourer 30 years ago that Johann Reyneke knew sustainable farming was his future.

Sustainability is a real buzzword today. The term is often thrown around without much meaning on winery tech sheets, websites and promotional material, seemingly to suggest that an estate might not be certified organic or biodynamic, but that they still ‘respect’ the soil.

But Reyneke, owner and viticulturalist of South Africa’s only biodynamic wine farm, says he learned ‘through a fascinating and rewarding journey’ that sustainability was an entire philosophy. It wasn’t just about vine and soil health, but ensuring the wellbeing and empowerment of workers, and building an economically viable, self-sufficient business.

Scroll down for tasting notes of the latest releases from Reyneke Wines

Reyneke: tasting the latest releases

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