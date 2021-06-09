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Donovan Rall: six new releases from this South African star

Large-scale in height and talent but small-scale in production, Donovan Rall is a South African name to know. Tina Gellie caught up with the Swartland-based winemaker in a virtual tasting of his latest releases.
Tina Gellie Tina Gellie

Donovan Rall burst on to the Cape wine scene just over a decade ago, when the inaugural 2008 vintage of his Rall White blend earned a five-star rating in South Africa’s Platter Guide wine bible.

He followed the feat up with two more five-star ratings in 2009 and 2010, firmly cementing this BFG (blond friendly giant) as one of the country’s new winemaking stars.

Scroll down for tasting notes of the latest releases from Donovan Rall

Donovan Rall: six latest releases

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