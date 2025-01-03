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Malu Lambert: My top 10 wines of 2024

From premium Chenin Blanc and world-class white blends to the Cape’s rising star, Grenache, Malu Lambert selects her favourite wines from a year of tastings. 
Malu Lambert Malu Lambert

Who doesn’t love a trip to London? I may live in a wine-producing country, but London? It’s the beating heart of the wine world.

This was my first visit to Decanter in situ, and I was invited to taste on the Stellenbosch Cabernet Sauvignon 2017 Panel Tasting. The wines on show highlighted how producers are pushing stylistic differences, from Banghoek to Bottelary, rather than just ‘Stellenbosch’.

The top contender was Le Riche Reserve Cabernet Sauvignon 2017.

Scroll down for Malu’s top 10 South African wines of 2024

Malu Lambert’s top 10 South African wines of 2024

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