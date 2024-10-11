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100 years of Pinotage: South Africa’s homegrown grape comes good

Once a maligned grape it was fashionable to scorn, Pinotage today often has its former detractors reaching for another glass.
Rupert Millar Rupert Millar

Anyone tracking the story of South African wine is aware of the winemaking revolution that has swept the Cape over the last decade or more.

After a period when the anticipated ‘breakout’ moment looked like it would never happen, the dam has now well and truly broken.

South Africa’s winemaking scene is one that has been transformed. It is exciting. And it is vibrant.

And caught up in that – though not to much fanfare – has been a grape that celebrated its centenary this year – Pinotage.

Scroll down for seven (mostly South African) Pinotage to try

Seven Pinotage to try

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