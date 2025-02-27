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South Africa’s winemakers seek out new signature varieties

Driven by the increasing pressures of climate change, producers in the Cape are turning to alternative grape varieties. Now the likes of Assyrtiko, Vermentino and Grenache are challenging Chenin and Pinotage for a place in the South African wine scene. Jason Millar finds out more and recommends 12 wines to try 
Jason Millar Jason Millar

‘Climate change is going to have a big impact in this country.’ Those are the words of viticulturist Rosa Kruger, who has been at the cutting edge of next generation viticulture in South Africa’s Western Cape over the last two decades.

‘What was predicted 10 years ago is now real. We have terrible floods, extreme heat and severe drought.’

Kruger has been warning about climate change for years but the drought of 2015-2018, when Cape Town came perilously close to no longer being able to supply mains water to residents, was a wake-up call for the industry.

Vines, deprived of the irrigation they relied on, died in their tens of thousands.

Jason’s suggestions for a 12-pack of South Africa’s next generation varieties below

South Africa’s next generation varieties: 12 wines to try

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