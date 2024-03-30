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Momento Wines: A passion for Grenache

Marelise Niemann fell head over heels for Grenache as a young winemaker and now makes some of South Africa's most exciting single-vineyard expressions under her Momento Wines label. Jason Millar gets the lowdown.
Jason Millar Jason Millar

In just over a decade Momento, in South Africa’s boutique Bot River region, has added its name to the crowded but illustrious list of new Cape wine projects.

This rapid success is down to the passion and determination of the talented Marelise Niemann who founded the label in 2013.

Scroll down for tasting notes and scores of six new-release Momento wines

Momento: six new releases

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