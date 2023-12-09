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Expert’s Choice: South Africa Cinsault – the 30 wines to try

Some of South Africa’s most respected producers have been captivated by the quality potential of the country’s stock of old-vine Cinsault. Challenging to grow it may be, but the wines can be intriguing. Malu Lambert selects 30 top examples to try.
Malu Lambert Malu Lambert

Blazing a trail up South Africa’s west coast, viticulturist Jaco Engelbrecht is on his way to Skerpioen, the sprawling old bush-vine vineyard rooted on white sand-limestone soils that produces the namesake Chenin Blanc-Palomino blend made by Eben Sadie for his Sadie Family Wines label. And right next to Skerpioen, in this arid coastal desert, Engelbrecht says he’s recently planted five rows of bush-vine Cinsault for Sadie.

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South Africa Cinsault: 30 to try

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