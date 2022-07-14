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Palladius and Columella verticals: Eben Sadie’s Swartland flagships

Influential South African winemaker Eben Sadie was in London recently to showcase verticals of his two Swartland flagships, Palladius and Columella. Matt Walls was there to find out how the winemaking for both white and red blends has changed over two decades and what's in store for the future.
Matt Walls Matt Walls

The rapid rise of South Africa’s Swartland wine region over the past 20 years has been thrilling to watch. And arguably the most influential winemaker during this renaissance has – and continues to be – Eben Sadie.

Sadie was in London recently for a vertical tasting of his flagship wines, the red blend Columella and white blend Palladius. He explained to a rapt audience of critics, buyers and sommeliers how his approach to winemaking has changed over the years, and revealed how he’s preparing for an uncertain future.

Scroll down to see tasting notes and scores for The Sadie Family Wines’ verticals of Palladius and Columella

Palladius and Columella vertical

The verticals of Palladius and Columella in Berry Bros & Rudd’s cellars in London’s St James’s.

Palladius and Columella: verticals of Eben Sadie’s flagship wines

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