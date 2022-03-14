South African Sauvignon Blanc: 10 top producers to know

Malu Lambert meets the South African producers bringing loacl personality to this fruity favourite.
Scroll down to see tasting notes and scores for 10 site-expressive Sauvignon Blancs from these top South African producers
Tinashe Nyamudoka – Kumusha Wines
{"content":"PHA+4oCYS3VtdXNoYSBjb21lcyBmcm9tIG15IG5hdGl2ZSBsYW5ndWFnZSwgU2hvbmEsIGFuZCBpdCBtZWFucyB5b3VyIHJvb3RzLCB5b3VyIGhvbWUsIG9yIHlvdXIgb3JpZ2luLOKAmSBzYXlzIFRpbmFzaGUgTnlhbXVkb2thLCBwcm9wcmlldG9yIG9mIHRoZSBvd24tbGFiZWwgYnJhbmQuIFRoZXJlIGFyZSBlaWdodCB3aW5lcyBpbiB0aGUgcmFuZ2UsIHdoaWNoIGluY2x1ZGVzIHdpbmVzIGZyb20gdGhlIFN3YXJ0bGFuZCwgU2xhbmdob2VrLCBTb25kYWdza2xvb2YgYW5kIHRoZSBXZXN0ZXJuIENhcGUgYXQgbGFyZ2UuIE55YW11ZG9rYSBzdGFydGVkIEt1bXVzaGEgV2luZXMgaW4gMjAxNyB3aXRoIHRoZSBhc3Npc3RhbmNlIG9mIHdpbmVtYWtlciBmcmllbmQgQXR0aWUgTG91dyBvZiBPcHN0YWwuPC9wPgo8cD48ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTEiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj48L3A+CjxwPkJvcm4gYW5kIHJhaXNlZCBpbiBaaW1iYWJ3ZSwgTnlhbXVkb2thIG1vdmVkIHRvIFNvdXRoIEFmcmljYSBpbiAyMDA4LiBIZSBnb3QgaGlzIGZpcnN0IGJyZWFrIHBvbGlzaGluZyBjdXRsZXJ5IGF0IFRoZSBSb3VuZGhvdXNlIHJlc3RhdXJhbnQgb3V0c2lkZSBDYXBlIFRvd24uIFNvb24gaGUgd2FzIHByb21vdGVkIHRvIHdhaXRlciBhbmQgdGhlIGxvdmUgYWZmYWlyIHdpdGggd2luZSBiZWdhbi4gRm9sbG93aW5nIGEgZmV3IHN0aW50cyBhdCBvdGhlciByZXN0YXVyYW50cyBoZSB3YXMgYXBwb2ludGVkIGFzIGhlYWQgc29tbWVsaWVyIGF0IEFmcmljYeKAmXMgbW9zdCBmYW1vdXMgcmVzdGF1cmFudCwgVGhlIFRlc3QgS2l0Y2hlbiAod2hpY2ggY2xvc2VkIGluIGxhdGUgMjAyMSkuIEhlIGp1Z2dsZWQgaGlzIHJlc3BvbnNpYmlsaXRpZXMgdGhlcmUgd2l0aCBqdWRnaW5nIG9uIGJvdGggbG9jYWwgYW5kIGludGVybmF0aW9uYWwgY29tcGV0aXRpb25zLiBJbiAyMDIwLCBoZSBsZWZ0IGluIG9yZGVyIHRvIGZvY3VzIG9uIEt1bXVzaGEgYW5kIG90aGVyIHByb2plY3RzLjwvcD4KPHA+Tm90YWJseSwgTnlhbXVkb2thIGlzIGEgbWVtYmVyIG9mIFRlYW0gWklNIHdpdGggdGhyZWUgb3RoZXIgWmltYmFid2VhbiBzb21tZWxpZXJzLCBhbmQgSmFuY2lzIFJvYmluc29uIE1XIGFzc2lzdGVkIHRoZW0gd2l0aCBjcm93ZGZ1bmRpbmcgdG8gZ2V0IHRoZW0gdG8gdGhlIDIwMTcgYW5kIDIwMTggV29ybGQgQmxpbmQgV2luZSBUYXN0aW5nIENoYW1waW9uc2hpcHMuIEluIDIwMTgsIHRoZXkgZmluaXNoZWQgaW4gMTR0aCBwbGFjZSwgYmVhdGluZyBib3RoIFRlYW0gVVNBIGFuZCBUZWFtIFVLLiBUaGUgZG9jdW1lbnRhcnkgQmxpbmQgQW1iaXRpb24gKFRoaXJkIE1hbiBGaWxtcywgMjAyMSkgZm9sbG93cyB0aGVpciBqb3VybmV5LiDigJhJ4oCZbSBpbiBhIGNvbnN0YW50IHB1cnN1aXQgb2Ygd2luZXMgdGhhdCBob25vdXIgdGhlaXIgb3JpZ2lucyzigJkgTnlhbXVkb2thIHNheXMuIOKAmFdlIHVzZSBtaW5pbWFsIGludGVydmVudGlvbiB3aW5lbWFraW5nIHRvIGxldCB0aGUgd2luZSBiZSBmcmVlIHRvIGRvIHRoZSB0YWxraW5nLjwvcD4KPGhyPgo8aDM+PHN0cm9uZz5Kb2huIEJvdXdlciAmIzgyMTE7IEdlZGVlbHRlIFdpbmVzPC9zdHJvbmc+PC9oMz4KPGRpdiBpZD0iYXR0YWNobWVudF80NzU0ODgiIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNjQwcHgiIGNsYXNzPSJ3cC1jYXB0aW9uIGFsaWduY2VudGVyIj48aW1nIGFyaWEtZGVzY3JpYmVkYnk9ImNhcHRpb24tYXR0YWNobWVudC00NzU0ODgiIGNsYXNzPSJsYXp5bG9hZCBibHVyLXVwIHNpemUtbGFyZ2Ugd3AtaW1hZ2UtNDc1NDg4IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93cC1jb250ZW50L3RoZW1lcy9zaW1iYS10aGVtZS9hc3NldHMvaW1hZ2VzL3BsYWNlaG9sZGVyLnBuZyIgZGF0YS1zcmM9Imh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjIvMDIvVGluYXNoZS1OeWFtdWRva2EtNjMweDQxNy5qcGciIGFsdD0iVGluYXNoZSBOeWFtdWRva2EiIHdpZHRoPSI2MzAiIGhlaWdodD0iNDE3IiBkYXRhLXNpemVzPSJhdXRvIiBkYXRhLXNyY3NldD0iaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMi8wMi9UaW5hc2hlLU55YW11ZG9rYS02MzB4NDE3LmpwZyA2MzB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIyLzAyL1RpbmFzaGUtTnlhbXVkb2thLTMwMHgxOTguanBnIDMwMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjIvMDIvVGluYXNoZS1OeWFtdWRva2EtMTM1eDg5LmpwZyAxMzV3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIyLzAyL1RpbmFzaGUtTnlhbXVkb2thLTMyMHgyMTIuanBnIDMyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjIvMDIvVGluYXNoZS1OeWFtdWRva2EtNjIweDQxMC5qcGcgNjIwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMi8wMi9UaW5hc2hlLU55YW11ZG9rYS05MjB4NjA5LmpwZyA5MjB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIyLzAyL1RpbmFzaGUtTnlhbXVkb2thLTEyMjB4ODA3LmpwZyAxMjIwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMi8wMi9UaW5hc2hlLU55YW11ZG9rYS5qcGcgMTMwMHciIHNpemVzPSIobWF4LXdpZHRoOiA2MzBweCkgMTAwdncsIDYzMHB4IiAvPjxwIGlkPSJjYXB0aW9uLWF0dGFjaG1lbnQtNDc1NDg4IiBjbGFzcz0id3AtY2FwdGlvbi10ZXh0Ij5UaW5hc2hlIE55YW11ZG9rYTwvcD48L2Rpdj4KPHA+PGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj48ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0yIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9wPgo8cD5Mb2NhdGVkIGluIGEgcmVtb3RlIHBvY2tldCBvZiB0aGUgV2VzdCBDb2FzdCBpbiBTdCBIZWxlbmEgQmF5IHlvdeKAmWxsIGZpbmQgZmFtaWx5LW93bmVkIEdlZGVlbHRlIFdpbmVzIGluIGl0cyBvd24gdGlueSBhcHBlbGxhdGlvbi4gSnVzdCA0a20gZnJvbSB0aGUgb2NlYW4sIHRoZSBzb2lscyBhcmUgZmxhdHRlbmVkIHNlYSBzYW5kIHdpdGggYSBsaW1lc3RvbmUgY29tcG9uZW50LiBUaGUgZmFybSB3YXMgYm91Z2h0IGluIHRoZSBlYXJseSAyMDAwcyBieSBvd25lciBXaW1waWUgQm91d2VyIHdobyBwbGFudGVkIDZoYSBvZiA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL2dyYXBlLXZhcmlldGllcy9zYXV2aWdub24tYmxhbmMvIj5TYXV2aWdub24gQmxhbmM8L2E+PC9zdHJvbmc+LCBhZGRpbmcgdG8gdGhlIG9sZC12aW5lIEJhcmJhcm9zc2EgYW5kIFBhbG9taW5vIHRoYXQgd2FzIGFscmVhZHkgdGhlcmUuIFRha2luZyBvdmVyIHdpbmVtYWtpbmcgZHV0aWVzIGZyb20gaGlzIGZhdGhlciwgc2VsZi10YXVnaHQgSm9obiBCb3V3ZXIgc2F5cyBoZSB3YXMgYWxyZWFkeSBpbnRyaWd1ZWQgYnkgU2F1dmlnbm9uIHdoZW4gaGUgd2FzIGFnZWQganVzdCAxMy4g4oCYSSBzdGFydGVkIGV4cGVyaW1lbnRpbmcgd2l0aCB0aGUgZ3JhcGVzIGluIHNtYWxsIGNvbnRhaW5lcnMsIG15IG1vdGhlcuKAmXMgc3RvbGVuIGZvdXItbGl0cmUgc3VnYXIgcG90cyYjODIzMDvigJkgQSBzY2hvb2wgb3V0aW5nIHRvIFN0ZWxsZW5ib3NjaCBzdGFsd2FydCBOZWV0aGxpbmdzaG9mIGZ1cnRoZXIgaW5zcGlyZWQgaGltIGFuZCBoZeKAmXMgYmVlbiDigJhob29rZWQgZXZlciBzaW5jZeKAmS48L3A+CjxwPlRoZSBmYXJt4oCZcyBjZWxsYXIgd2FzIGJ1aWx0IGluIDE5NDggYWZ0ZXIgdGhlIGVuZCBvZiBXb3JsZCBXYXIgSUk7IHRoZSB3aW5lcyBtYWRlIGhlcmUgYXJlIGFsbCBtYXR1cmVkIHVuZGVyIGEgbmF0dXJhbGx5IG9jY3VycmluZyB2ZWlsIG9mIGZsb3IuIEFmdGVyIHByZXNzaW5nIHRoZSBTYXV2aWdub24gQmxhbmMsIHRoZSBqdWljZSBnb2VzIHRvIHN0YWlubGVzcyBzdGVlbCB0YW5rcyBmb3IgZmVybWVudGF0aW9uLiBUaGlzIGlzIHdoZW4gdGhlIHZlaWwgZ3Jvd3MgdGhpbmx5IG92ZXIgdGhlIHdpbmUuIEFmdGVyIGEgY291cGxlIG9mIG1vbnRocywgdGhlIHdpbmUgaXMgZHJhd24gb2ZmIHRoZSBmbG9yIGFuZCBpcyBtYXR1cmVkIGluIEZyZW5jaCBvYWsuPC9wPgo8cD7igJhJIGJlbGlldmUgd2luZW1ha2luZyBpcyBhIGZlZWxpbmcsIGFuIGVtb3Rpb25hbCBhY3Qs4oCZIHNheXMgQm91d2VyLiDigJhXZSBtYWtlIHdpbmUgYnkgbGl0dGxlIGludGVyZmVyZW5jZSB3aXRob3V0IGNvbnZlbnRpb25hbCBjb29saW5nIOKAkyB3ZSBiYXJnYWluIGNvbXBsZXRlbHkgb24gdGhlIHZlaWwgdG8gcHJvdGVjdCB0aGUgd2luZS7igJk8L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8aHI+CjxoMz48c3Ryb25nPk1hdHRoZXcgRGF5ICYjODIxMTsgS2xlaW4gQ29uc3RhbmlhPC9zdHJvbmc+PC9oMz4KPHA+4oCYQW55IHByb2R1Y2VyIGNhbiBjcmVhdGUgYSBmcnVpdC1ib21iIFNhdXZpZ25vbiBCbGFuYyB0aGF0IGlzIHN1cGVyLWFyb21hdGljIGFuZCBwdW5nZW50LOKAmSBzYXlzIE1hdHRoZXcgRGF5LCB3aW5lbWFrZXIgYXQgS2xlaW4gQ29uc3RhbnRpYS4g4oCYVGhlIHByb2JsZW0gd2l0aCB0aGlzIGlzIHRoYXQgeW91IHJ1biB0aGUgcmlzayBvZiBhbGwgU2F1dmlnbm9ucyB0YXN0aW5nIHRoZSBzYW1lLuKAmTwvcD4KPHA+SGlzIGV5ZXMgd2VyZSBvcGVuZWQgZHVyaW5nIGEgdHJpcCB0byBQYXNjYWwgSm9saXZldCBpbiA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS9sZWFybi9zYW5jZXJyZS13aW5lLXRhc3RlLWFzay1kZWNhbnRlci00MTQxNzgvIj5TYW5jZXJyZTwvYT48L3N0cm9uZz4uIEplYW4tTHVjIFNvdHksIHdpbmVtYWtlciBhdCB0aGUgdGltZSwgc2hvd2VkIGhpbSBzaXggZGlmZmVyZW50IHZpbmV5YXJkcyB0aGF0IGNvcnJlc3BvbmRlZCB3aXRoIHNpeCBkaWZmZXJlbnQgd2luZXMuIOKAmE91ciBqb2IgaXMgdGhhdCBvZiBjYXJldGFrZXIs4oCZIHNheXMgRGF5LiDigJhEb27igJl0IG92ZXJjb21wbGljYXRlIHRoaW5ncyBhbmQsIG1vcmUgaW1wb3J0YW50bHksIGRvbuKAmXQgbWVzcyBpdCB1cC7igJk8L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtNCIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cD5EYXkgZ3JldyB1cCBpbiBKb2hhbm5lc2J1cmcgb24gYSBzbWFsbCBmYXJtLCB0aGUgcHVsbCBvZiB0aGUgdmluZSBkcmF3aW5nIGhpbSB0byB0aGUgQ2FwZSBhZnRlciBsZWF2aW5nIHNjaG9vbC4gSGUgZ3JhZHVhdGVkIGZyb20gU3RlbGxlbmJvc2NoIFVuaXZlcnNpdHkgd2l0aCBhIEJTYyBpbiBWaXRpY3VsdHVyZSAmYW1wOyBPZW5vbG9neSBhbmQgZnJvbSB0aGVyZSBoZSB3b3JrZWQgYXQgdmFyaW91cyBsb2NhbCBlc3RhdGVzIGFzIHdlbGwgYXMgYWJyb2FkIGluIFN0LUVtaWxpb24sIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvd2luZS1yZWdpb25zL2Jhcm9zc2FfdmFsbGV5LyI+QmFyb3NzYTwvYT48L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvd2luZS1yZWdpb25zL2NhbGlmb3JuaWEtd2luZS1yZWdpb24vbmFwYS12YWxsZXkvIj5OYXBhIFZhbGxleTwvYT48L3N0cm9uZz4uIEl0IHdhcyBpbiAyMDA4IHRoYXQgaGUgbGFuZGVkIGF0IEtsZWluIENvbnN0YW50aWEgdW5kZXIgdGhlIGd1aWRhbmNlIG9mIEFkYW0gTWFzb24sIHRha2luZyB0aGUgcmVpbnMgYXMgd2luZW1ha2VyIGluIDIwMTI7IGEgaGlnaCBub3RlIHdhcyBiZWluZyBuYW1lZCBUaW0gQXRraW4gTVfigJlzIFlvdW5nIFdpbmVtYWtlciBvZiB0aGUgWWVhciBmb3IgMjAxNi48L3A+CjxwPkhvbWUgdG8gcmVub3duZWQgc3dlZXQgd2luZSBWaW4gZGUgQ29uc3RhbmNlLCB0aGUgbWFqb3JpdHkgb2YgdGhlIHByb2R1Y3Rpb24gYXQgS2xlaW4gQ29uc3RhbnRpYSBpcyBhY3R1YWxseSBTYXV2aWdub24gQmxhbmMgKGFwcHJveGltYXRlbHkgNTAlIGN1cnJlbnRseSwgd2l0aCBtb3JlIGJsb2NrcyBjb21pbmcgaW50byBwcm9kdWN0aW9uIHNvb24pLiBBbW9uZyBzZXZlbiBpdGVyYXRpb25zIG9mIHRoZSBncmFwZSBpcyBhIGNvbGxhYm9yYXRpb24gd2l0aCBQYXNjYWwgSm9saXZldCwgY2FsbGVkIE1ldGlzLiBUaGUgZXN0YXRlIFNhdXZpZ25vbiBCbGFuYyAyMDIxIHdhcyBtYWRlIGZyb20gNDIgZGlmZmVyZW50IHZpbmV5YXJkIHBhcmNlbHMsIGVhY2ggZmVybWVudGVkIHNlcGFyYXRlbHkgYmVmb3JlIGJsZW5kaW5nLiBUaGlzIHdhcyBhY2hpZXZlZCB0aHJvdWdoIGEgY3VzdG9tIGJ1aWx0IHRhbmsgZmFybS4gRGF5IHNheXMgdGhleSDigJhoYXZlIGdvbmUgY29tcGxldGVseSBiYWNrIHRvIHRoZSBiYXNpY3PigJkgd2l0aCB3aW5lbWFraW5nIGJ5IHdvcmtpbmcgaHlwZXItb3hpZGF0aXZlbHkgd2l0aCBqdWljZSBhdCBjcnVzaCwgYW5kIDEwMCUgd2lsZCBmZXJtZW50YXRpb24uPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPGhyPgo8aDM+PHN0cm9uZz5DYXJtZW4gU3RldmVuczwvc3Ryb25nPjwvaDM+CjxkaXYgaWQ9ImF0dGFjaG1lbnRfNDc1NDkwIiBzdHlsZT0id2lkdGg6IDY0MHB4IiBjbGFzcz0id3AtY2FwdGlvbiBhbGlnbmNlbnRlciI+PGltZyBhcmlhLWRlc2NyaWJlZGJ5PSJjYXB0aW9uLWF0dGFjaG1lbnQtNDc1NDkwIiBjbGFzcz0ibGF6eWxvYWQgYmx1ci11cCBzaXplLWxhcmdlIHdwLWltYWdlLTQ3NTQ5MCIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd3AtY29udGVudC90aGVtZXMvc2ltYmEtdGhlbWUvYXNzZXRzL2ltYWdlcy9wbGFjZWhvbGRlci5wbmciIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIyLzAyL0Nhcm1lbi1TdGV2ZW5zLTYzMHg0MTcuanBnIiBhbHQ9IkNhcm1lbi1TdGV2ZW5zIiB3aWR0aD0iNjMwIiBoZWlnaHQ9IjQxNyIgZGF0YS1zaXplcz0iYXV0byIgZGF0YS1zcmNzZXQ9Imh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjIvMDIvQ2FybWVuLVN0ZXZlbnMtNjMweDQxNy5qcGcgNjMwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMi8wMi9DYXJtZW4tU3RldmVucy0zMDB4MTk4LmpwZyAzMDB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIyLzAyL0Nhcm1lbi1TdGV2ZW5zLTEzNXg4OS5qcGcgMTM1dywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMi8wMi9DYXJtZW4tU3RldmVucy0zMjB4MjEyLmpwZyAzMjB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIyLzAyL0Nhcm1lbi1TdGV2ZW5zLTYyMHg0MTAuanBnIDYyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjIvMDIvQ2FybWVuLVN0ZXZlbnMtOTIweDYwOS5qcGcgOTIwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMi8wMi9DYXJtZW4tU3RldmVucy0xMjIweDgwNy5qcGcgMTIyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjIvMDIvQ2FybWVuLVN0ZXZlbnMuanBnIDEzMDB3IiBzaXplcz0iKG1heC13aWR0aDogNjMwcHgpIDEwMHZ3LCA2MzBweCIgLz48cCBpZD0iY2FwdGlvbi1hdHRhY2htZW50LTQ3NTQ5MCIgY2xhc3M9IndwLWNhcHRpb24tdGV4dCI+Q2FybWVuIFN0ZXZlbnM8L3A+PC9kaXY+CjxwPkZyb20gYSB5b3VuZyBhZ2UgQ2FybWVuIFN0ZXZlbnMgZHJlYW1lZCBvZiBiZWNvbWluZyBhIHdpbmVtYWtlciwgYW4gYWxtb3N0IGltcG9zc2libGUgd2lzaCBpbiBhIGNvdW50cnkgdGhhdCB3YXMgc3RpbGwgaW4gdGhlIHN0cmFuZ2xlaG9sZCBvZiBhcGFydGhlaWQuIFRocm91Z2ggc2hlZXIgZ3JpdCBzaGUgd2FzIGZpbmFsbHkgYWNjZXB0ZWQgdG8gRWxzZW5idXJnIEFncmljdWx0dXJhbCBUcmFpbmluZyBJbnN0aXR1dGUuIFNoZSBncmFkdWF0ZWQgaW4gMTk5NSBhcyB0aGUgZmlyc3QgcGVyc29uIG9mIGNvbG91ciB0byBxdWFsaWZ5IGFzIGEgd2luZW1ha2VyIGluIFNvdXRoIEFmcmljYSwgdGhlbiBiZWNvbWluZyB0aGUgYXNzaXN0YW50IHdpbmVtYWtlciBhdCBEaXN0ZWxsIGFzIHdlbGwgYXMgd2luZW1ha2VyIGZvciBUdWt1bHUgV2luZXMuIEFmdGVyIHRoaXMsIHNoZSBzcGVudCBzb21lIHRpbWUgYXQgV2VsbW9lZCBXaW5lcywgYmVmb3JlIGNsaW5jaGluZyB0aGUgdGl0bGUgb2YgaGVhZCB3aW5lbWFrZXIgb2YgQW1hbmkgVmluZXlhcmRzLjwvcD4KPHA+SW4gMjAxMSwgTmFrZWQgV2luZXMsIGEgVUsgb25saW5lIHdpbmUgcmV0YWlsZXIgYW5kIGNvbW11bml0eSBvZiBtZW1iZXIg4oCYQW5nZWxz4oCZIHdobyBwYXkgdG8gc3VwcG9ydCBpbmRlcGVuZGVudCB3aW5lbWFrZXJzLCBsYXVuY2hlZCBhIGNhbXBhaWduIHRvIGhlbHAgU3RldmVucyBraWNrc3RhcnQgYSBzb2xvIGNhcmVlci4gSXQgd2FzIGEgc3RhcnRsaW5nIHN1Y2Nlc3MsIHdpdGggwqMxMjAsMDAwLSB3b3J0aCBvZiBoZXIgd2luZSBiZWluZyBwcmUtb3JkZXJlZC4gSW4gMjAxNCwgc2hlIGxhdW5jaGVkIGhlciBlcG9ueW1vdXMgYnJhbmQsIGFuZCBpbiAyMDE5IHNoZSByZWdpc3RlcmVkIGhlciB3aW5lcnkgYXMgdGhlIGZpcnN0IDEwMCUgYmxhY2stb3duZWQgd2luZXJ5IGZhY2lsaXR5IGluIHRoZSBjb3VudHJ5LjwvcD4KPHA+RnJvbSBoZXIgU3RlbGxlbmJvc2NoIGNlbGxhciBzaGUgcHJvZHVjZXMgYSBudW1iZXIgb2Ygd2luZXMsIGFtb25nIHRoZW0gYSBwZXJlbm5pYWwgZmF2b3VyaXRlLCB0aGUgQ2FybWVuIFN0ZXZlbnMgU2F1dmlnbm9uIEJsYW5jLiBTaW5jZSBzaGUgc3RhcnRlZCBoZXIgbGFiZWwgc2hlIGhhcyBiZWVuIHNvdXJjaW5nIGZydWl0IGZvciBpdCBmcm9tIHRoZSBzYW1lIHZpbmV5YXJkLCAyMi15ZWFyLW9sZCB2aW5lcyBncm93biBpbiB0aGUgbWFyaXRpbWUgY2xpbWF0ZSBvZiBEdXJiYW52aWxsZSBvbiB3ZWF0aGVyZWQgc2hhbGUuIEZvciB0aGUgMjAxOSB2aW50YWdlIHNoZSBibGVuZGVkIGluIGEgd29vZGVkIHBvcnRpb24g4oCYdG8gdGFrZSB0aGUgZWRnZSBvZmYgdGhlIGFjaWRpdHnigJkgYW5kIHdvbiB0aGUgYXdhcmQgZm9yIEJlc3QgV29vZGVkIFNhdXZpZ25vbiBCbGFuYyBieSBsb2NhbCB3aW5lIGF1dGhvcml0eSBXaW5lbWFnLmNvLnphLjwvcD4KPHA+4oCYSSBsb3ZlIHRoZSBjaGFsbGVuZ2Ugb2Ygd29ya2luZyB3aXRoIFNvdXRoIEFmcmljYW4gU2F1dmlnbm9uIEJsYW5jLOKAmSBTdGV2ZW5zIHNheXMuIOKAmEl04oCZcyBsaWtlIGEgY2hpbGQgdGhhdCBkZW1hbmRzIGFsbCB0aGUgYXR0ZW50aW9uLiBTbyBldmVyeSBtb3JuaW5nIGR1cmluZyBmZXJtZW50YXRpb24gSSBnbyBhbmQgZ3JlZXQgdGhlIFNhdXZpZ25vbiBmZXJtZW50cyBmaXJzdCHigJk8L3A+Cjxocj4KPGgzPjxzdHJvbmc+RWx1bmRhIEJhc3NvbiAmIzgyMTE7IFN0ZWVuYmVyZzwvc3Ryb25nPjwvaDM+CjxwPkFmdGVyIGNvbXBsZXRpbmcgaGVyIHN0dWRpZXMgYXQgU3RlbGxlbmJvc2NoIFVuaXZlcnNpdHksIEVsdW5kYSBCYXNzb24gd29ya2VkIGhhcnZlc3RzIGluIGJvdGggQ2FsaWZvcm5pYSBhbmQgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS93aW5lLXJlZ2lvbnMvY2hhbXBhZ25lLyI+Q2hhbXBhZ25lPC9hPjwvc3Ryb25nPi4gVXBvbiByZXR1cm5pbmcgaG9tZSBpdCB3YXMgdG8gRnJhbnNjaGhvZWsgd2luZXJ5IFJpY2tldHkgQnJpZGdlIGZvciB0d28gdmludGFnZXMgYmVmb3JlIGVtYmFya2luZyBvbiAxOSB5ZWFycyBhdCB0aGUgY291bnRyeeKAmXMgbGVhZGluZyBhbGNvaG9saWMgYmV2ZXJhZ2UgZ3JvdXAgRGlzdGVsbC4gRHVyaW5nIHRoaXMgdGVudXJlIEJhc3NvbiB3b3JrZWQgd2l0aCBOZWRlcmJ1cmcsIFRoZSBIb3VzZSBvZiBKQyBMZSBSb3V4IGFuZCBQb25ncsOhY3osIGJlZm9yZSBqb2luaW5nIFN0ZWVuYmVyZyBhcyBjZWxsYXJtYXN0ZXIgaW4gMjAxOS48L3A+CjxwPuKAmEkgYXBwcm9hY2ggd2luZW1ha2luZyBieSBzdGlja2luZyB0byB0aGUgYmFzaWNzIHdoaWxlIHN0aWxsIGJlaW5nIGF1dGhlbnRpYyB0byB0aGUgd2luZeKAmXMgc2Vuc2Ugb2YgcGxhY2Us4oCZIHNheXMgQmFzc29uLjwvcD4KPHA+QW5kIHdoYXQgYSBwbGFjZS4gTG9jYXRlZCBpbiB0aGUgZm9vdGhpbGxzIG9mIFRhYmxlIE1vdW50YWluLCB0aGUgQ29uc3RhbnRpYSBXaW5lIFZhbGxleSAodGhlIG9sZGVzdCB3aW5lLXByb2R1Y2luZyBhcmVhIGluIFNvdXRoIEFmcmljYSkgaGFzIGl0cyBvd24gcGFydGljdWxhciBtaWNyb2NsaW1hdGUuIFRoZSByZWdpb24gcmVjZWl2ZXMgYWJvdXQgMSwwMDBtbSBvZiByYWluIHBlciB5ZWFyIChtb3JlIHRoYW4gU2FuY2VycmUsIHdoaWNoIGF2ZXJhZ2VzIHNvbWUgODUwbW0gYWNjb3JkaW5nIHRvIGNsaW1hdGUtZGF0YS5vcmcpLCBtYWtpbmcgaXJyaWdhdGlvbiB1bm5lY2Vzc2FyeS4gVGhlIGF2ZXJhZ2UgdGVtcGVyYXR1cmUgaW4gQ29uc3RhbnRpYSBhdCB0aGUgaGVpZ2h0IG9mIGhhcnZlc3QgaXMgYWJvdXQgMjDCsEMsIGFuZCBvZiB0aGUgNDIxaGEgdW5kZXIgdmluZSBpbiB0aGUgcmVnaW9uIChzZWUgY29uc3RhbnRpYXdpbmVyb3V0ZS5jb20pLCBhbG1vc3QgaGFsZiBpcyBTYXV2aWdub24gQmxhbmMuIEF0IFN0ZWVuYmVyZyB0aGV5IG1ha2UgdGhlIG1vc3Qgb2YgdGhpcyBTYXV2aWdub24gYm91bnR5LjwvcD4KPHA+4oCYV2UgcHJpZGUgb3Vyc2VsdmVzIG9uIHByb2R1Y2luZyBzZXZlcmFsIGRpZmZlcmVudCBzdHlsZXMgZnJvbSB0aGUgc2FtZSB0ZXJyb2lyLOKAmSBzYXlzIEJhc3Nvbi4gVG8gdGhpcyBlbmQgc2hlIHByb2R1Y2VzIGZvdXIgU2F1dmlnbm9uczogYSBzcGFya2xpbmcsIGFuIGVzdGF0ZSBibGVuZCwgYSB3b29kZWQgdmVyc2lvbiwgYW5kIFRoZSBCbGFjayBTd2FuLCBhIHZpbmV5YXJkIHNlbGVjdGlvbiBwcm9kdWNlZCB3aXRoIGV4dGVuZGVkIGxlZXMgY29udGFjdCBpbiB0YW5rLiBUaGVyZSBpcyBhbHNvIHRoZSBzdXBlci1wcmVtaXVtIE1hZ25hIENhcnRhLCB3aGljaCBibGVuZHMgU2F1dmlnbm9uIGFuZCA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS93aW5lL2dyYXBlLXZhcmlldGllcy9zZW1pbGxvbi1ncmFwZS12YXJpZXRpZXMvIj5TZW1pbGxvbjwvYT48L3N0cm9uZz4uPC9wPgo8cD7igJhXZSB0cnkgYW5kIHZpbmlmeSBlYWNoIG9mIG91ciBibG9ja3Mgc2VwYXJhdGVseSB0byBhbGxvdyB1cyB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gc2VsZWN0IG9ubHkgdGhlIHZlcnkgYmVzdCB0byBnbyBpbnRvIFRoZSBCbGFjayBTd2FuLOKAmSBCYXNzb24gc2F5cy4g4oCYV2UgYmVsaWV2ZSB0aGlzIHdpbmUgdG8gYmUgdGhlIG1vc3QgbmFrZWQgZXhwcmVzc2lvbiBvZiBTYXV2aWdub24gZnJvbSBvdXIgZmFybS7igJk8L3A+Cjxocj4KPGgzPjxzdHJvbmc+UnVkZ2VyIFZhbiBXeWsgJiM4MjExOyBTdGFyay1Db25kw6k8L3N0cm9uZz48L2gzPgo8cD7igJhXaW5lcyBzaG91bGQgYWx3YXlzIGJyaW5nIHlvdSBiYWNrIHRvIHRoZSBnbGFzcy4gQmFsYW5jZSBhbmQgZHJpbmthYmlsaXR5IGFyZSBrZXks4oCZIHNheXMgd2luZW1ha2VyIFJ1ZGdlciBWYW4gV3lrIG9mIFN0YXJrLUNvbmTDqSwgbG9jYXRlZCBpbiB0aGUgYWxwaW5lLWxpa2UgdmFsbGV5IG9mIEpvbmtlcnNob2VrIGluIFN0ZWxsZW5ib3NjaC4gSW4gYSB2ZXJ5IHNob3J0IHRpbWUsIFZhbiBXeWvigJlzIHdpbmVzIGhhdmUgZ2FybmVyZWQgaGlnaCBwcmFpc2UgZnJvbSB0b3AgY3JpdGljcy4gSGUgd2FzIGFsc28gYXdhcmRlZCB0aGUgRGluZXJzIENsdWIgWW91bmcgV2luZW1ha2VyIG9mIHRoZSBZZWFyIDIwMTguIEhlIGdyZXcgdXAgaW4gYSBzbWFsbCB0b3duIG9uIHRoZSBXZXN0ZXJuIENhcGXigJlzIEdhcmRlbiBSb3V0ZSDigJMgYW5kIGZyb20gdGhlcmUgdGhlIGljb25pYyB2aW5lcyBvZiBTdGVsbGVuYm9zY2ggYmVja29uZWQuPC9wPgo8cD5IZSBhY2hpZXZlZCBhIGRlZ3JlZSBpbiBWaXRpY3VsdHVyZSAmYW1wOyBPZW5vbG9neSBmcm9tIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFN0ZWxsZW5ib3NjaCwgYW5kIGluIGhpcyBmb3VydGggeWVhciB3YXMgYXBwcm9hY2hlZCB0byB0YWtlIHBhcnQgaW4gdGhlIENhcGUgV2luZW1ha2VycyBHdWlsZCBQcm90w6lnw6kgUHJvZ3JhbW1lIOKAkyBhbiBpbnRlcm5zaGlwIHByb2dyYW1tZS4gVmFuIFd5ayBsYW5kZWQgYSBwcml6ZWQgcG9zaXRpb24gYXQgS2Fub25rb3Agd2l0aCBBYnJpZSBCZWVzbGFhci4g4oCYSGUgZHJvdmUgaG9tZSB0aGUgbWFudHJhIG9mIGV4Y2VsbGVuY2UgaW4gd2luZW1ha2luZyzigJkgc2F5cyBWYW4gV3lrLjwvcD4KPHA+VmFuIFd5ayBhbHNvIHNwZW50IHNvbWUgdGltZSBhdCBOaXRpZGEgV2luZSBFc3RhdGUgaW4gRHVyYmFudmlsbGUgaG9uaW5nIGhpcyB3aGl0ZSB3aW5lbWFraW5nIHNraWxscyB3aXRoIGEgZm9jdXMgb24gU2F1dmlnbm9uIEJsYW5jLiBJbiBoaXMgc2Vjb25kIHllYXIgb2YgaW50ZXJuc2hpcCBoZSBob3BwZWQgb24gYSBwbGFuZSB0byBkbyBhIGhhcnZlc3QgaW4gPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vd2luZS93aW5lLXJlZ2lvbnMvYnVyZ3VuZHktd2luZS8iPkJ1cmd1bmR5PC9hPjwvc3Ryb25nPiwgYWZ0ZXIgd2hpY2ggaGUgZ290IHRoZSBqb2IgYXQgU3RhcmstQ29uZMOpLjwvcD4KPHA+U3RhcmstQ29uZMOpIGlzIGEgbWVkaXVtLXNpemVkLCBvcmdhbmljIGVudGVycHJpc2Ugd2l0aCB2aW5leWFyZCBlbGV2YXRpb25zIHJhbmdpbmcgZnJvbSAxNTBtLTYwMG0gYWJvdmUgc2VhIGxldmVsLiBUaGUgbW9yZSBwcmVtaXVtIHdpbmVzIGNvbWUgZnJvbSBsb2Z0eSBzaXRlcyBvbiB0aGUgc2xvcGVzLCBzdWNoIGFzIHRoZSBSb3VuZCBNb3VudGFpbiBTYXV2aWdub24gQmxhbmM6IGEgc2luZ2xlIHZpbmV5YXJkIG9uIGRlY29tcG9zZWQgZ3Jhbml0aWMgc29pbHMgd2l0aCBhbiBlbGV2YXRpb24gb2YgNDAwbS4gSGUgc2F5czog4oCYQXQganVzdCB1bmRlciAzMCwgdGhlIGJsb2NrIGlzIGFsbW9zdCB0aGUgc2FtZSBhZ2UgYXMgbXlzZWxmLCBzbyB0aGVyZeKAmXMgYSBsb3Qgb2YgcGVyc29uYWxpdHkgYW5kIGNoYXJhY3RlciBmbG93aW5nIHRocm91Z2ggdGhvc2UgdmluZXMh4oCZPC9wPgo8aHI+CjxoMz48c3Ryb25nPlJpYW5kcmkgVmlzc2VyICYjODIxMTsgQ2FwZSBQb2ludCBWaW5leWFyZHM8L3N0cm9uZz48L2gzPgo8ZGl2IGlkPSJhdHRhY2htZW50XzQ3NTQ5MSIgc3R5bGU9IndpZHRoOiA2NDBweCIgY2xhc3M9IndwLWNhcHRpb24gYWxpZ25jZW50ZXIiPjxpbWcgYXJpYS1kZXNjcmliZWRieT0iY2FwdGlvbi1hdHRhY2htZW50LTQ3NTQ5MSIgY2xhc3M9Imxhenlsb2FkIGJsdXItdXAgc2l6ZS1sYXJnZSB3cC1pbWFnZS00NzU0OTEiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdGhlbWVzL3NpbWJhLXRoZW1lL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvcGxhY2Vob2xkZXIucG5nIiBkYXRhLXNyYz0iaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMi8wMi9SaWFuZHJpLVZpc3Nlci02MzB4NDE3LmpwZyIgYWx0PSJSaWFuZHJpIFZpc3NlciIgd2lkdGg9IjYzMCIgaGVpZ2h0PSI0MTciIGRhdGEtc2l6ZXM9ImF1dG8iIGRhdGEtc3Jjc2V0PSJodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIyLzAyL1JpYW5kcmktVmlzc2VyLTYzMHg0MTcuanBnIDYzMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjIvMDIvUmlhbmRyaS1WaXNzZXItMzAweDE5OC5qcGcgMzAwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMi8wMi9SaWFuZHJpLVZpc3Nlci0xMzV4ODkuanBnIDEzNXcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjIvMDIvUmlhbmRyaS1WaXNzZXItMzIweDIxMi5qcGcgMzIwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMi8wMi9SaWFuZHJpLVZpc3Nlci02MjB4NDEwLmpwZyA2MjB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIyLzAyL1JpYW5kcmktVmlzc2VyLTkyMHg2MDkuanBnIDkyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjIvMDIvUmlhbmRyaS1WaXNzZXItMTIyMHg4MDcuanBnIDEyMjB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIyLzAyL1JpYW5kcmktVmlzc2VyLmpwZyAxMzAwdyIgc2l6ZXM9IihtYXgtd2lkdGg6IDYzMHB4KSAxMDB2dywgNjMwcHgiIC8+PHAgaWQ9ImNhcHRpb24tYXR0YWNobWVudC00NzU0OTEiIGNsYXNzPSJ3cC1jYXB0aW9uLXRleHQiPlJpYW5kcmkgVmlzc2VyPC9wPjwvZGl2Pgo8cD5TbyBvYnNlc3NlZCBpcyBzaGUgd2l0aCBTYXV2aWdub24gQmxhbmMgdGhhdCBSaWFuZHJpIFZpc3NlcuKAmXMgZG9nIGlzIGNhbGxlZCBTYXV2aWdub24sIHdoaWxlIGhlciB0d28gY2F0cyBhcmUgbmFtZWQgU2FuY2VycmUgYW5kIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUvd2luZS1yZWdpb25zL2xvaXJlLyI+TG9pcmU8L2E+PC9zdHJvbmc+LiBTaGUgaXMgdGhlIHdpbmVtYWtlciBhdCBDYXBlIFBvaW50IFZpbmV5YXJkcy4gU2V0IGFnYWluc3QgdGhlIHNsb3BlcyBvZiB0aGUgQ2hhcG1hbuKAmXMgUGVhayBtb3VudGFpbiByYW5nZSwgdGhlIGVzdGF0ZeKAmXMgZ3Jhbml0aWMgc29pbHMgYXJlIHBsYW50ZWQgdG8gU2F1dmlnbm9uIEJsYW5jLCBTZW1pbGxvbiBhbmQgU2F1dmlnbm9uIEdyaXMsIHRoZSB3aWRlIGJsdWUgYmFuZCBvZiB0aGUgQXRsYW50aWMgb2NlYW4gYmV5b25kLCBsZXNzIHRoYW4gMmttIGF3YXkuIFZpc3NlciBzYXlzIHNoZSBjYW4gc21lbGwgdGhlIG9jZWFuIGluIGhlciBjZWxsYXIuPC9wPgo8cD5UaGUgZmFzY2luYXRpb24gd2l0aCBTYXV2aWdub24ga2lja2VkIG9mZiBmb3IgaGVyIHdoZW4gdmlzaXRpbmcgU2FuY2VycmUgYWZ0ZXIgY29tcGxldGluZyBoZXIgZGVncmVlLiBCYWNrIG9uIGhvbWUgc29pbCwgaGVyIGZpcnN0IHdpbmVtYWtpbmcgam9iIHdhcyBhdCBUaWVyaG9layBpbiB0aGUgUGlla2VuaWVyc2tsb29mLCDigJhvbiBhIHNtYWxsIGZhcm0gaW4gdGhlIG1pZGRsZSBvZiBub3doZXJl4oCZLiBUaGlzIHdhcyBmb2xsb3dlZCBieSBhIHN0aW50IGF0IFRva2FyYSBpbiBTdGVsbGVuYm9zY2guIOKAmEFmdGVyIHRoZSAyMDE0IGhhcnZlc3QsIEkgcmVjZWl2ZWQgYSBjYWxsIGZyb20gRHVuY2FuIFNhdmFnZSwgd2hvIHdhcyB0aGVuIHRoZSB3aW5lbWFrZXIgYXQgQ2FwZSBQb2ludCBWaW5leWFyZHMsIGFza2luZyBpZiBJIGNvdWxkIGNvbWUgaW4gZm9yIGFuIGludGVydmlldyzigJkgc2hlIHNheXMuIFRoZSByZXN0IGlzIGhpc3Rvcnk7IHNoZSBxdWlja2x5IGNsaW1iZWQgdGhlIHJvcGVzIGZyb20gYXNzaXN0YW50IHdpbmVtYWtlciB0byBvZmZpY2lhbGx5IGJlaW5nIGFwcG9pbnRlZCBhcyB3aW5lbWFrZXIgaW4gMjAxNi48L3A+CjxwPuKAmFdoZW4geW91IHJlc3BlY3QsIHVuZGVyc3RhbmQgYW5kIHN0YXkgdHJ1ZSB0byB0ZXJyb2lyLCBjdWx0aXZhciBhbmQgdmludGFnZSwgeW91IGNhbiBjYXB0dXJlIHRoZSB3aW5l4oCZcyBzb3VsLOKAmSBzYXlzIFZpc3NlciB3aGVuIGFza2VkIHRvIGRlc2NyaWJlIGhlciBhcHByb2FjaC4gR29pbmcgZnVsbCBjaXJjbGUsIHNoZSBub3cgc3BsaXRzIGhlciB0aW1lIGJldHdlZW4gU291dGggQWZyaWNhIGFuZCBQYXNjYWwgSm9saXZldCBpbiBTYW5jZXJyZSwgd2hlcmUgdGhleSBhcmUgd29ya2luZyBvbiBhIHByb2plY3QgdG9nZXRoZXIgdG8gc2hvd2Nhc2UgU2F1dmlnbm9uIEJsYW5jIGZyb20gQ290ZWF1eCBkdSBHaWVubm9pcyBhcyB3ZWxsIGFzIGEgUG91aWxseS1GdW3DqTsgYm90aCB3aWxsIGxhdW5jaCBpbiAyMDIyLjwvcD4KPGhyPgo8aDM+PHN0cm9uZz5UaHlzIExvdXcgJiM4MjExOyBEaWVtZXJzZGFsPC9zdHJvbmc+PC9oMz4KPHA+U29tZXRoaW5nIG9mIGEgc2F2YW50IHdpdGggU2F1dmlnbm9uLCBmb3IgbW9yZSB0aGFuIDI1IHllYXJzIG5vdyB0aGlzIER1cmJhbnZpbGxlIHdpbmVtYWtlciBoYXMgYmVlbiBkZXZvdGVkIHRvIGFsbCBwb3NzaWJsZSBleHByZXNzaW9ucyBvZiB0aGUgZ3JhcGUuIFRoeXMgTG91dyBncmV3IHVwIG9uIGhpcyBmYW1pbHkgZXN0YXRlLCB3aGVyZSBoZSBzYXlzIHRoZSBMb3V3IGZhbWlseSBoYXMgYmVlbiBtYWtpbmcgd2luZSBzaW5jZSAxODg1LiBCZWZvcmUgc2V0dGxpbmcgaW50byBoaXMgcm9sZSB0aGVyZSwgaGUgd2FzIG1lbnRvcmVkIGF0IEJ1aXRlbnZlcndhY2h0aW5nIGluIENvbnN0YW50aWEgYnkgZ3JlYXQgd2hpdGUgd2luZW1ha2VyIEhlcm1hbm4gS2lyc2NoYmF1bS4gQXMgYSBzaXh0aC1nZW5lcmF0aW9uIHdpbmUtZmFybWVyLCBMb3V3IHNheXMgd2luZSBoYXMgYWx3YXlzIGJlZW4gYSBwYXJ0IG9mIGhpcyBsaWZlLjwvcD4KPHA+4oCYSSBjYW1lIHRvIHdvcmsgb24gdGhlIGZhcm0gaW4gMjAwNSBhbmQgaW1tZWRpYXRlbHkgd2FudGVkIHRvIG1ha2UgU2F1dmlnbm9uLiBNeSBmYXRoZXIgc2FpZCwg4oCcbm90IHNvIGZhc3QsIHlvdeKAmXZlIGdvdCB0byBzaG93IG1lIHdoYXQgeW91IGNhbiBkb+KAnS4gSGUgZ2F2ZSBtZSBlaWdodCByb3dzIHRvIGhhcnZlc3QuIEZvcnR1bmF0ZWx5LCBJIGdvdCBpdCByaWdodCDigJMgdGhpcyBpcyBzdGlsbCBvdXIgRGllbWVyc2RhbCBFaWdodCBSb3dzIGFuZCB0aGF0IHdpbmUgb3BlbmVkIHRoZSB3YXkgZm9yIG1lIHRvIGJlZ2luIHNwZWNpYWxpc2luZyB3aXRoIHRoZSBncmFwZS7igJk8L3A+CjxwPkRpZW1lcnNkYWwgaXMgYSBiaWcgb3BlcmF0aW9uLCBoYXJ2ZXN0aW5nIGNsb3NlIG9uIDMsMDAwIHRvbm5lcyBvZiBncmFwZXMgd2l0aCBhIHN1YnN0YW50aWFsIHJhbmdlIG9mIHdoaXRlIGFuZCByZWQgd2luZXMsIGFuZCBlaWdodCBkaWZmZXJlbnQgU2F1dmlnbm9uIEJsYW5jIG9mZmVyaW5ncywgaW5jbHVkaW5nIGEgTm9ibGUgTGF0ZSBIYXJ2ZXN0IHN3ZWV0IHdpbmUuIOKAmEhhdmluZyB2b2x1bWVzIHRvIHdvcmsgd2l0aCwgSSBjYW4gcHVzaCBib3VuZGFyaWVzLOKAmSBzYXlzIExvdXcuIEFsb25nIHdpdGggdGhlIGNvbW1lcmNpYWwgbGluZXMsIHRoZSBwb3J0Zm9saW8gYWxzbyBpbmNsdWRlcyBpZGlvc3luY3JhdGljIGV4cHJlc3Npb25zOiB0aGUgV2ludGVyIEZlcm1lbnQsIG1hZGUgaW4gSnVseSBmcm9tIFNhdXZpZ25vbiBCbGFuYyBqdWljZSBmcm96ZW4gYXQgaGFydmVzdCBpbiBGZWJydWFyeSwgYXMgd2VsbCBhcyB0aGUgc2tpbi1jb250YWN0LCBzcG9udGFuZW91cy1mZXJtZW50IFdpbGQgSG9yc2VzaG9lLiBBdWdtZW50aW5nIHRoaXMgaXMgdGhlIERpZW1lcnNkYWwgTWFybGJvcm91Z2ggU2F1dmlnbm9uIEJsYW5jLCB3aW5lIHByb2R1Y2VkIG5lYXIgTmVsc29uIG9uIE5ldyBaZWFsYW5k4oCZcyBTb3V0aCBJc2xhbmQgYnV0IGJvdHRsZWQgdW5kZXIgdGhlIFNvdXRoIEFmcmljYW4gYnJhbmQ7IGFuZCB0aGUga2luZ3BpbiwgVGhlIEpvdXJuYWwsIGFuIG9ha2VkIFNhdXZpZ25vbi48L3A+Cjxocj4KPGgzPjxzdHJvbmc+Sm9obiBTZWNjb21iZSAmIzgyMTE7IFRob3JuZSAmYW1wOyBEYXVnaHRlcnM8L3N0cm9uZz48L2gzPgo8ZGl2IGlkPSJhdHRhY2htZW50XzQ3NTQ5MiIgc3R5bGU9IndpZHRoOiA2NDBweCIgY2xhc3M9IndwLWNhcHRpb24gYWxpZ25jZW50ZXIiPjxpbWcgYXJpYS1kZXNjcmliZWRieT0iY2FwdGlvbi1hdHRhY2htZW50LTQ3NTQ5MiIgY2xhc3M9Imxhenlsb2FkIGJsdXItdXAgc2l6ZS1sYXJnZSB3cC1pbWFnZS00NzU0OTIiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdGhlbWVzL3NpbWJhLXRoZW1lL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvcGxhY2Vob2xkZXIucG5nIiBkYXRhLXNyYz0iaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMi8wMi9Kb2huLVNlY2NvbWJlLTYzMHg0MTcuanBnIiBhbHQ9IkpvaG4gU2VjY29tYmUiIHdpZHRoPSI2MzAiIGhlaWdodD0iNDE3IiBkYXRhLXNpemVzPSJhdXRvIiBkYXRhLXNyY3NldD0iaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMi8wMi9Kb2huLVNlY2NvbWJlLTYzMHg0MTcuanBnIDYzMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjIvMDIvSm9obi1TZWNjb21iZS0zMDB4MTk5LmpwZyAzMDB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIyLzAyL0pvaG4tU2VjY29tYmUtMTM1eDg5LmpwZyAxMzV3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIyLzAyL0pvaG4tU2VjY29tYmUtMzIweDIxMi5qcGcgMzIwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMi8wMi9Kb2huLVNlY2NvbWJlLTYyMHg0MTEuanBnIDYyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjIvMDIvSm9obi1TZWNjb21iZS05MjB4NjA5LmpwZyA5MjB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIyLzAyL0pvaG4tU2VjY29tYmUtMTIyMHg4MDguanBnIDEyMjB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIyLzAyL0pvaG4tU2VjY29tYmUuanBnIDEzMDB3IiBzaXplcz0iKG1heC13aWR0aDogNjMwcHgpIDEwMHZ3LCA2MzBweCIgLz48cCBpZD0iY2FwdGlvbi1hdHRhY2htZW50LTQ3NTQ5MiIgY2xhc3M9IndwLWNhcHRpb24tdGV4dCI+Sm9obiBTZWNjb21iZT08L3A+PC9kaXY+CjxwPuKAmFdoZW4gY3J1c2hpbmcgU2F1dmlnbm9uIEJsYW5jIGR1cmluZyBteSBmaXJzdCBoYXJ2ZXN0LCBJIGtuZXcgSSB3YXMgZXhhY3RseSB3aGVyZSBJIHdhbnRlZCB0byBiZSzigJkgc2F5cyBKb2huIFNlY2NvbWJlIG9mIFRob3JuZSAmYW1wOyBEYXVnaHRlcnMsIGFuIG93bi1sYWJlbCBwcm9qZWN0IGhlIHJ1bnMgd2l0aCBoaXMgd2lmZSBUYXNoYS4gVGhpcyB3YXMgaW4gMjAwMiBhdCBOZXd0b24gSm9obnNvbiBGYW1pbHkgVmluZXlhcmRzLiBTaW5jZSB0aGVuLCBoZeKAmXMgd29ya2VkIGhhcnZlc3RzIGluIEVuZ2xhbmQsIExhbmd1ZWRvYywgdGhlIEJhcm9zc2EgYW5kIENhbGlmb3JuaWEuIFdoZW4gZmFsbGluZyBwcmVnbmFudCB3aXRoIHRoZWlyIGZpcnN0IGRhdWdodGVyLCB0aGUgY291cGxlIGhlYWRlZCBob21lIHRvIHRoZSBDYXBlIHRvIHJhaXNlIGhlci4gU2VjY29tYmUgdG9vayBvbiB2YXJpb3VzIGdpZ3MgYXQgbG9jYWwgd2luZXJpZXMgYmVmb3JlIHN0YXJ0aW5nIFRob3JuZSAmYW1wOyBEYXVnaHRlcnMgaW4gMjAxMiBpbiBhIGNvcm5lciBvZiBDaHJpcyBBbGhlaXTigJlzIGNlbGxhciBuZWFyIEhlcm1hbnVzLjwvcD4KPHA+VGhlIHdpbmVzIGFyZSBub3cgbWFkZSBhdCBHYWJyacOrbHNrbG9vZiwgQm90IFJpdmVyLiBGb3IgdGhlaXIgcmFuZ2Ugb2YgbmluZSB3aW5lcyB0aGV5IHNvdXJjZSBncmFwZXMgZnJvbSAxNSBkaWZmZXJlbnQgZ3Jvd2Vycy4gVGhlIFNuYWtlcyBhbmQgTGFkZGVycyBTa3VyZmJlcmcgdmluZXlhcmQgU2F1dmlnbm9uIGZpcnN0IG1hZGUgYW4gYXBwZWFyYW5jZSBpbiAyMDE5LiBUaGV5IHVzZSBhcmNoZXR5cGVzIG9mIGNoaWxkaG9vZCB0byBuYW1lIGFsbCBvZiB0aGVpciB3aW5lcy4g4oCYVGhlIGJvYXJkIGdhbWUgaXMgYSBnb29kIHJlcHJlc2VudGF0aW9uIG9mIHRoZSBoaWdocyBhbmQgbG93cyBvZiBzdWNoIGFuIGV4dHJlbWUgc2l0ZSzigJkgU2VjY29tYmUgc2F5cy4g4oCYSXTigJlzIGF0IHRoZSBlZGdlIG9mIHZpYWJpbGl0eSBmb3IgdmluZXlhcmRzIGFuZCB0aGUgcmFpbmZhbGwgaXMgZXh0cmVtZWx5IGxvdy48L3A+CjxwPkhlIGFkZHMgdGhhdCBoZSBuZXZlciBleHBlY3RlZCB0byBiZSB3b3JraW5nIHdpdGggU2F1dmlnbm9uIEJsYW5jIGFnYWluLCDigJhidXQgd2hlbiBJIHNhdyB0aGUgdmluZXlhcmRzLCBJIHdhcyBob29rZWTigJksIHJlZmVycmluZyB0byB0aGUgMjcteWVhcm9sZCBidXNoIHZpbmVzIGxvY2F0ZWQgaGlnaCB1cCBpbiB0aGUgQ2l0cnVzZGFsIG1vdW50YWlucy4gU28gaXNvbGF0ZWQgaXMgdGhlIHZpbmV5YXJkIHRoYXQgYXQgaGFydmVzdCB0aW1lIFNlY2NvbWJlIGFuZCBoaXMgdGVhbSBwaXRjaCB0ZW50cyBhbG9uZ3NpZGUgaXQgdG8gZ2V0IHNvbWUgc2xlZXAgaW4tYmV0d2VlbiBwaWNraW5nIGFuZCB0cmFuc3BvcnRpbmcuIFdoZW4gaXQgY29tZXMgdG8gd2luZW1ha2luZywgU2VjY29tYmUgdXNlcyBoaXMgYmFzZWxpbmUgYXBwcm9hY2ggb2Ygbm8gYWRkaXRpdmVzLCBveGlkYXRpdmUganVpY2UgaGFuZGxpbmcsIG5hdGl2ZSB5ZWFzdCwgb2xkIGJhcnJlbHMgYW5kIGZ1bGwgbWFsb2xhY3RpYy48L3A+Cjxocj4KPGgzPjxzdHJvbmc+UkogQm90aGEgJiM4MjExOyBLbGVpbmUgWmFsemU8L3N0cm9uZz48L2gzPgo8ZGl2IGlkPSJhdHRhY2htZW50XzQ3NTQ5MyIgc3R5bGU9IndpZHRoOiA2NDBweCIgY2xhc3M9IndwLWNhcHRpb24gYWxpZ25jZW50ZXIiPjxpbWcgYXJpYS1kZXNjcmliZWRieT0iY2FwdGlvbi1hdHRhY2htZW50LTQ3NTQ5MyIgY2xhc3M9Imxhenlsb2FkIGJsdXItdXAgc2l6ZS1sYXJnZSB3cC1pbWFnZS00NzU0OTMiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdGhlbWVzL3NpbWJhLXRoZW1lL2Fzc2V0cy9pbWFnZXMvcGxhY2Vob2xkZXIucG5nIiBkYXRhLXNyYz0iaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMi8wMi9SSi1Cb3RoYS02MzB4NDE3LmpwZyIgYWx0PSJSSiBCb3RoYSIgd2lkdGg9IjYzMCIgaGVpZ2h0PSI0MTciIGRhdGEtc2l6ZXM9ImF1dG8iIGRhdGEtc3Jjc2V0PSJodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIyLzAyL1JKLUJvdGhhLTYzMHg0MTcuanBnIDYzMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjIvMDIvUkotQm90aGEtMzAweDE5OC5qcGcgMzAwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMi8wMi9SSi1Cb3RoYS0xMzV4ODkuanBnIDEzNXcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjIvMDIvUkotQm90aGEtMzIweDIxMi5qcGcgMzIwdywgaHR0cHM6Ly9rZXlhc3NldHMudGltZWluY3VrLm5ldC9pbnNwaXJld3AvbGl2ZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMzQvMjAyMi8wMi9SSi1Cb3RoYS02MjB4NDEwLmpwZyA2MjB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIyLzAyL1JKLUJvdGhhLTkyMHg2MDkuanBnIDkyMHcsIGh0dHBzOi8va2V5YXNzZXRzLnRpbWVpbmN1ay5uZXQvaW5zcGlyZXdwL2xpdmUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzM0LzIwMjIvMDIvUkotQm90aGEtMTIyMHg4MDcuanBnIDEyMjB3LCBodHRwczovL2tleWFzc2V0cy50aW1laW5jdWsubmV0L2luc3BpcmV3cC9saXZlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zNC8yMDIyLzAyL1JKLUJvdGhhLmpwZyAxMzAwdyIgc2l6ZXM9IihtYXgtd2lkdGg6IDYzMHB4KSAxMDB2dywgNjMwcHgiIC8+PHAgaWQ9ImNhcHRpb24tYXR0YWNobWVudC00NzU0OTMiIGNsYXNzPSJ3cC1jYXB0aW9uLXRleHQiPlJKIEJvdGhhPC9wPjwvZGl2Pgo8cD5BZnRlciBncmFkdWF0aW5nIGZyb20gU3RlbGxlbmJvc2NoIFVuaXZlcnNpdHksIFJKIEJvdGhhLCBjZWxsYXJtYXN0ZXIgYXQgS2xlaW5lIFphbHplLCBoYWQgYW4gaW50ZXJuc2hpcCBhdCBDaMOidGVhdSBBbmfDqWx1cyBpbiBCb3JkZWF1eC4gT24gaGlzIHJldHVybiBob21lIGhlIHRvb2sgdXAgdGhlIHBvc3Qgb2Ygd2luZW1ha2VyIGF0IE5pdGlkYSBXaW5lIEZhcm0gaW4gMjAwNywgd2hlcmUgaGUgdHJ1bHkgY3V0IGhpcyB0ZWV0aCB3aXRoIFNhdXZpZ25vbiBCbGFuYy48L3A+CjxwPkluIDIwMTAsIGhlIHdhcyBuYW1lZCBEaW5lcnMgQ2x1YiBZb3VuZyBXaW5lbWFrZXIgb2YgdGhlIFllYXIuIEJvdGhhIGhhcyBiZWVuIHdpdGggS2xlaW5lIFphbHplIHNpbmNlIDIwMTIsIHB1dHRpbmcgaW4gYSBkZWNhZGUgb2YgaGFyZCB3b3JrIHRoYXQgc2F3IGl0IG5hbWVkIFdpbmVyeSBvZiB0aGUgWWVhciBpbiB0aGUgMjAyMSBQbGF0dGVy4oCZcyBXaW5lIEd1aWRlLiBUaGlzIHdhcyBmb2xsb3dlZCBieSBhIGdvbGQgbWVkYWwgYXQgdGhlIENvbmNvdXJzIE1vbmRpYWwgZHUgU2F1dmlnbm9uIDIwMjEuIOKAmFdl4oCZcmUgbmV2ZXIgZ29pbmcgdG8gYmUgTmV3IFplYWxhbmQ6IFNvdXRoIEFmcmljYeKAmXMgc3RyZW5ndGggaXMgdGhlIGRpdmVyc2l0eSBvZiBzdHlsZXMgd2UgY2FuIGFjaGlldmUgd2l0aCBTYXV2aWdub24gQmxhbmMs4oCZIEJvdGhhIHNheXMuPC9wPgo8cD5BIGh1Z2UgYWR2b2NhdGUgZm9yIHRoZSB2YXJpZXR5LCBCb3RoYSBpcyBhbHNvIHRoZSBjaGFpcm1hbiBvZiBTYXV2aWdub24gQmxhbmMgU0EsIHRoZSBhc3NvY2lhdGlvbiBjaGFyZ2VkIHdpdGggcHJvbW90aW5nIHRoZSBjYXRlZ29yeSBhbmQgaG9zdGluZyB0aGUgYW5udWFsIFNhdXZpZ25vbiBCbGFuYyBUb3AgMTAgYXMgd2VsbCBhcyBudW1lcm91cyBvdGhlciBldmVudHMsIGluY2x1ZGluZyB0aGUgYWltIG9mIGJyaW5naW5nIENvbmNvdXJzIE1vbmRpYWwgZHUgU2F1dmlnbm9uIHRvIFNvdXRoIEFmcmljYS48L3A+CjxwPuKAmFdpbmVtYWtpbmcgcGxheXMgYSBiaWcgcm9sZSB3aXRoIFNhdXZpZ25vbiDigJMgaXTigJlzIG5vdCBvbmx5IHRoZSB2aW5leWFyZCBkb2luZyB0aGUgdGFsa2luZyzigJkgZW1waGFzaXNlcyBCb3RoYS4gSGUgZW1wbG95cyB0aGUgbW9zdCBtZXRpY3Vsb3VzIHByb3RlY3RpdmUgbWV0aG9kcyB0byByZXRhaW4gdGhlIGFyb21hcyBhbmQgZmxhdm91cnMsIHdpdGggdGhlIHVzZSBvZiBkcnkgaWNlIFt0byBwcmV2ZW50IG94aWRhdGlvbiBhbmQgcHJlc2VydmUgZnJlc2huZXNzXSBhbHJlYWR5IGJlZ2lubmluZyBpbiB0aGUgdmluZXlhcmQuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbmplY3Rpb24iPjwvZGl2Pgo8cD5JbiBhbiBvbmdvaW5nIHF1ZXN0IGZvciBxdWFsaXR5LCBlbnRlciBQcm9qZWN0IFog4oCTIGEgc2V0IG9mIGV4cGVyaW1lbnRhbCB3aW5lcyBpbnRlbmRlZCB0byBpbXByb3ZlIHRoZSBlc3RhdGXigJlzIFZpbmV5YXJkIFNlbGVjdGlvbiBhbmQgRmFtaWx5IFJlc2VydmUgcmFuZ2VzIHRocm91Z2ggdGhlIGZpbmRpbmdzLiBUaGUgd2luZXMgcHJvdmVkIHRvbyBnb29kIHRvIGJsZW5kIGF3YXkgaW50byBvdGhlcnMuIE5ldyB0byB0aGUgWiByYW5nZSBpcyB0aGUgU2F1dmlnbm9uIEJsYW5jIDIwMjAsIGZyb20gYSBzaGFsZS1yaWNoIGNvcm5lciBvZiBhIHZpbmV5YXJkIG9uIHRoZSBlc3RhdGXigJlzIEZhdXJlIGZhcm0uPC9wPgo8cD4K"}
Site-expressive Sauvignon Blancs from 10 top South African producers
{}
{"wineId":"56587","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"56589","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"56586","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"56595","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"56591","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"56594","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"56592","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"56593","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"56588","displayCase":"standard","paywall":true}
{"wineId":"56590","displayCase":"standard","paywall":true}
{}