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South African Sauvignon Blanc: 10 top producers to know

Sit up and take notice: South Africa is blazing a trail in the New World, making site-expressive Sauvignon Blanc. The local winemakers’ respect for their terroir has seen a growing number turning out Sauvignons that speak confidently of their origins. Here are 10 names to watch.
Malu Lambert Malu Lambert

Malu Lambert meets the South African producers bringing loacl personality to this fruity favourite.

Scroll down to see tasting notes and scores for 10 site-expressive Sauvignon Blancs from these top South African producers

Tinashe Nyamudoka – Kumusha Wines

Site-expressive Sauvignon Blancs from 10 top South African producers

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