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Kanonkop Black Label Pinotage: a 13-vintage vertical of this South African icon

For the first time, South Africa’s Kanonkop Wine Estate has showcased a complete 13-wine vertical of its iconic Black Label Pinotage, first made in 2006. Tina Gellie reports on this landmark event.
Tina Gellie Tina Gellie

‘If you don’t like Pinotage, crucify the producer, not the variety,’ advised Johann Kriege.

Not one person gathered at London’s 67 Pall Mall would have been game enough to do that to the co-owner of Kanonkop Wine Estate. Certainly not after the landmark 13-vintage vertical of its iconic Black Label Pinotage.

Scroll down for tasting notes and scores of the complete 13-wine vertical of Kanonkop’s Black Label Pinotage, plus two Estate Pinotage wines

Kanonkop Black Label Pinotage: a complete 13-vintage vertical

NB: the 2009 vintage was not made

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