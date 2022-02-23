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Exploring the grands crus of Gevrey-Chambertin

Charles Curtis MW dives into the nine grands crus of Gevrey-Chambertin, exploring the history, land ownership and wine styles of some of the most famous vineyard sites in the world.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Chambertin Grand Cru has enjoyed a preeminent place in the world of fine wine for several hundred years. Dr Denis Morelot, writing in 1831, notes ‘all the wines of this slope…can be considered as holding the first rank among those of the Côte d’Or.’

Part of the credit goes to Napoleon Bonaparte, who was reputed to drink a bottle of Chambertin every day.

Travelling down the Côte d’Or from Dijon, the grands crus of Gevrey-Chambertin are the first a thirsty traveller will encounter. There are nine in total, more than in any other village of the Côte de Nuits, located in a single block south of the village.

Chambertin and Clos de Bèze form the central nucleus, surrounded by their satellites. Moving clockwise, these include Ruchottes-Chambertin, Mazis-Chambertin, Chapelle-Chambertin, Griotte-Chambertin, Mazoyères-Chambertin, Charmes-Chambertin, and Latricières-Chambertin.

Despite their proximity, each has a markedly different character, making Gevrey a fascinating place to explore.

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