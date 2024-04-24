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Decanter luxe list: Spring 2024

The latest in our seasonal series collating luxury wine experiences in the most coveted of cellars, vineyards and must-visit destinations across the globe.
Lane Nieset Lane Nieset

Every year is worth celebrating, but 2024 is one for the books, filled with major milestone moments saluted in the most lavish of ways.

Spring feels like a global fête with everything from pop-up parties by lauded wineries in major metropolises around the world to super-exclusive wine-pairing dinners in legendary cellars and private estates that will have you living out your Bridgerton or Downton Abbey fantasies in no time.

The beauty of wine is that with just a sip you’ll be transported to the vineyards, and you can keep the memory alive with collector pieces in collaboration with major artists like Daniel Arsham, who partnered with Moët Hennessy for the launch of a new Champagne collection.

But if you do have the urge to travel somewhere of bucket list calibre (with wines just as exclusive), we’ve found splurge-worthy options everywhere from a sophisticated river barge in Champagne to a luxe lodge in Antarctica. Spring couldn’t be off to a more exhilarating start.

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