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Eduardo Chadwick on Chile’s fine wine legacy and evolution

Eduardo Chadwick was in London recently to celebrate the 20th anniversary of his Berlin Tasting, pitting his flagship wines from Errázuriz and Seña against top Bordeaux and Super Tuscans. Ines Salpico met him to discuss family, legacy and evolution, and to taste through the new 2021 releases.
Ines Salpico Ines Salpico

Eduardo Chadwick, the 2018 recipient of Decanter’s Hall of Fame award, has been instrumental in elevating Chile to the international fine wine stage.

As the country transitioned to democracy, and opened up to international markets, Chadwick finished his university degree and went on to become one of the most important faces in the swift modernisation of Chile’s wine industry.

He is the fourth generation of the Errázuriz-Chadwick family to take the the helm of Viñedos Familia Chadwick, and his unwavering belief in the potential country’s terroir to produce world-class wines has seen him become a natural ambassador for Chilean wine.

Scroll down for tasting notes and scores of old and new vintages of Errázuriz and Seña

Errázuriz and Seña: New and old vintages of these flagship Chilean labels

Wines are listed in score order

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