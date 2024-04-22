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Sonoma Coast: 2021 vintage report and 2022 preview

The 2021 vintage was a welcome reprieve after the difficulty that Sonoma, California and the rest of the planet experienced in 2020. Decanter's North American Editor, Clive Pursehouse spent two days in the western coastal hills of Sonoma County tasting 138 wines with members of the West Sonoma Vintners. He presents a look at the 2021 vintage, and a preview of 2022.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

 ‘The 2021 vintage was a beauty for the Sonoma Coast winegrowers. These are wines with great freshness and intensity.  The benchmark producers, who are making some of the best Pinot Noir and Chardonnay in the world have found briliant conditions and are crafting collectible bottles from 2021. ’

The 2021 vintage is one filled with gratitude for winemakers on the ‘true’ Sonoma Coast. An incredible rebound from the disastrous and deadly 2020 marked by wildfires and a global pandemic.

Wonderful concentration, healthy yields and nearly perfect clusters were all part of the story with a happy ending in 2021.

It was a mystery that a third consecutive drought year could result in such healthy yields. Still, winemakers were willing to accept it. Ted Lemon of Littorai called it a ‘head-scratcher’ one that, in the end, has produced brilliant, beautiful wines from the Sonoma Coast.

Scroll down to see tasting notes and scores for the top Sonoma Coast 2021 red and white wines

Sonoma Coast 2021: The top-scoring wines

The following wines scored 95 points or above and are listed white then red in score order.

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