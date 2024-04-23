{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZmU4NTYyNWYwMDAzZDc5MmE2M2Y2M2EwNjI3OGU3Njg4Y2Y2NmI1Mzc2OWU3NTA3ZGQ0NWI3OWI0ZTgzYWJmNg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Walls: Exploring Côtes du Rhône Villages Massif d’Uchaux

Massif d'Uchaux is one of the Côtes du Rhône's more obscure villages, but this small appellation is a consistent over-performer.
Matt Walls Matt Walls

An awful lot of wine is made under the generic Côtes du Rhône appellation. Around 167 million bottles in 2022, to be precise. And while much of this is pretty average, a small proportion transcends the appellation. The greatest of all is Château de Fonsalette.

It’s one of the three estates owned by Emmanuel Reynaud. The most famous of the three is Château Rayas in Châteauneuf-du-Pape. And although Fonsalette is not as well known, the wines are still extremely desirable. Hedonism Wines in London currently sells the 2009 at £580 per bottle.

Scroll down to see tasting notes and scores for 22 Massif d’Uchaux wines to try

22 wines to try

Related articles

Walls: Exploring Côtes du Rhône Villages Séguret

Walls: The importance of drinking windows over scores

Walls: How to find value in the Rhône

Latest Wine News