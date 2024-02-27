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Walls: Exploring Côtes du Rhône Villages Séguret

In the first of a series of columns exploring the little-known but increasingly good quality villages in the Côtes du Rhône, Matt Walls takes a look at the village of Séguret and recommends 22 wines to try.
Matt Walls Matt Walls

When I saw the first upside-down village sign, I put it down to some bored, teenage prankster. But as I drove through one village after another on my way to Séguret, every village sign had been inverted. It transpired that this was a sign of solidarity for local farmers who feel under attack.

Their protests have since made headline news around the world, as agricultural workers have blocked roads and dumped manure in front of municipal buildings across France. There are many tangled grievances: burdensome paperwork, painful taxation, increasing energy bills, rising prices of other goods, and competition from cheap imported food and drink.

Inverted village sign in the village of Séguret. Credit: Mathilde Suter, Domaine de l’Amandine.

Scroll down to see tasting notes and scores for 22 Côtes du Rhône Villages Séguret wines to try

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22 fantastic Côtes du Rhône Villages Séguret wines to try

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