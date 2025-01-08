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PREMIUM

Top Vosne-Romanée & Nuits-St-Georges 2023 wines en primeur

Precise picking dates were needed to ensure quality and freshness in Vosne-Romanée and Nuits-St-Georges, notes Charles Curtis MW.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Top producers in 2023:

  • Domaine du Comte Liger-Belair
  • Domaine Méo-Camuzet
  • Domaine Georges Mugneret-Gibourg
  • Domaine de la Romanée-Conti

Scroll down for Charles Curtis MW’s top-scoring Vosne-Romanée & Nuits-St-Georges 2023 wines

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Score table listing Charles Curtis MW’s top Burgundy 2023 wines all scoring 94 points or above

Further analysis and top-scoring wines of the following areas:

Morey-St-Denis | Meursault | Chambolle-Musigny | Gevrey-Chambertin | Pommard and Volnay | Chassagne & Puligny-Montrachet | Best value

Top-scoring Vosne-Romanée & Nuits-St-Georges 2023 wines:

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