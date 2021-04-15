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Burgundy: a complete guide to Corton

Burgundy expert Charles Curtis MW takes you on a tour of Corton in this in-depth report, and picks out 27 top-rated wines from this 'outlier' of the Côte d'Or.
Charles Curtis MW

Corton stands alone. So much so that one client of the Hospices de Beaune, a great lover of Corton, proposed a revision of the Côte d’Or: in addition to the Côte de Beaune and the Côte de Nuits, he felt that there should be a Côte de Corton since the wines are so distinctive.

In geological terms, the hill of Corton is an outlier—a freestanding hill, separated from the rest of the Côte by erosion.

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Charles Curtis MW’s Corton tasting notes and scores

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