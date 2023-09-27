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Meursault: Regional profile & 33 wines tasted

Charles Curtis MW reports that there is far more to Meursault than the rich, opulent white wines for which it is so renowned.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Many people know – or think they know – the wine of Meursault. A rich wine with aromas of hazelnut, butter, an edge of honey and a bit of oak spice all fit into the stock conception of Meursault.

However, after tasting more than a hundred wines and visiting 18 Meursault producers, I am more convinced than ever that there are many Meursaults, and it pays to discover them all. As Dr. Lavalle wrote in 1855: ‘After Montrachet, I know of no other white wine more exquisite.’

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