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Regional profile: Nuits-St-Georges & 22 wines tasted

Nuits-St-Georges lacks the cachet enjoyed by some of its more exalted neighbours, a state of affairs which continues to mystify Charles Curtis MW, who argues its wines warrant far more appreciation.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

‘The forgotten beauty of the Côte,’ says Thibault Liger-Belair of the town, Nuits-St-Georges. Without a doubt, he is right. Despite its prime location, it is often overlooked — or at least underestimated — by Burgundy lovers today.

And yet, Nuits-St-Georges is a marvellous destination for staggeringly good red wines from the Côte de Nuits that still offer value even in today’s overheated Burgundy market.

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See Charles Curtis MW’s notes and scores of 22 sublime wines from Nuits-St-Georges

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