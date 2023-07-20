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Burgundy 2022: What to expect

In a first look at the Burgundy 2022 vintage, and ahead of the annual report coming later this year, our correspondent Charles Curtis MW assesses the weather conditions throughout the growing season and shares his opinions on the region's wines following initial tastings.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Fortunately for wine lovers, the news from Burgundy this year is overwhelmingly positive. The quality of the 2022 vintage is very good, and the crop generally was abundant. If prices realistically are not going to decline, neither will they climb as much as they have in recent years.

With the 2021 vintage, the focus was on ‘catastrophic’ frost damage and 80% losses. This year, Burgundians have a single word to sum up their new harvest: ‘generous’.

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