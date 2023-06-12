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Mâconnais: Value heroes of Burgundy plus the 20 wines to seek out

The appeal of white Burgundy is near-universal; the price of most of it is often stratospheric. Yet many wines produced in the Mâconnais compete qualitatively with those of the Côte d’Or at a fraction of the price.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Despite it’s clear value offer, one issue for the Mâconnais has been that the region is not as straightforward to understand as the Côte d’Or.

Rather than one majestic, uninterrupted slope, the vineyards of the Mâconnais are scattered among the hilly country between the former Gallo-Roman strongholds of Tournus and Mâcon.

A series of ridges that run roughly north to south along the Saône river are known as the Monts du Mâconnais.

These limestone and sandstone hills, over a bedrock of granite, are protected in the west by the hills of the Charolais and to the south by those of Beaujolais and represent the last trace of Burgundy’s limestone before the granite of Beaujolais begins to dominate.

Scroll down to see notes and scores for 20 superb Mâconnais wines

A second issue for years in the Mâconnais was the lack of high-profile leaders.

Mâconnais wines to seek out: top 20 bottles

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