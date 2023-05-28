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Domaine Marquis d’Angerville: 2021 vintage review & 17 wines tasted

The wines of Domaine Marquis d’Angerville are among the most elegant, fragrant and refined from the Côte de Beaune, so at a recent tasting which showcased the fresher, lighter style of the 2021 vintage, alongside library releases, these attributes were even more pronounced.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Domaine Marquis d’Angerville is one of the leading producers of red wines in the Côte de Beaune, owning 11.5ha of premier cru climats out of the 110ha designated within the appellation, many situated in Volnay’s best-known crus including Taillepieds, Champans, Caillerets and Clos des Angles.

Perhaps its most famous is the historical monopole Clos des Ducs – a south-facing climat on steep slopes right next to the village, marked by excellent drainage and stony soils.

Although this may be d’Angerville’s most notable cru, Taillepieds (located to the south of Volnay and adjacent to Meursault) is clearly capable of matching (and sometimes exceeding) it.

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17 Domaine Marquis d’Angerville wines tasted and rated

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