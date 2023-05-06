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Burgundy investment: Focus on blue-chip wines

As the Burgundy market pauses (briefly?) to draw breath, at the very top it’s still all in the name.
Chris Mercer Chris Mercer

Burgundy isn’t storming the market like it was 12 months ago, but don’t underestimate the ongoing scarcity and global demand for a hardcore group of blue-chip producers, according to some merchants.

‘At some point, the market had to pause for breath,’ said Nick Martin, founder and CEO of Wine Owners exchange in the new Knight Frank Wealth Report 2023, referencing strong price gains for top Burgundy over a five-year period and a recent slowdown.

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