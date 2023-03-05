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Investment: will 2023 see a resurgence for Bordeaux?

Relative value and forward thinking may see the market pendulum swing back towards Bordeaux.
Chris Mercer Chris Mercer

Bordeaux could feature more prominently in the thoughts of investors and collectors in 2023, following price rises for top wines in other regions on the market, some merchants believe.

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