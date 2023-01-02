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Investing in Champagne: Will the surge top out?

With the region’s top brands still seeing steep price rises, can the momentum continue much longer?
Chris Mercer Chris Mercer

Champagne heads into 2023 after a year largely marked by strong demand and more price rises for top prestige cuvées, but also with some questions around the sector’s momentum.

Champagne was a standout performer on the fine wine market for much of 2022, alongside blue-chip Burgundy.

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