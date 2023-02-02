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PREMIUM

Investment: fine wine sales outlook for 2023

The fine wine market may experience a year of consolidation, after a strong performance in 2022, but opinions are mixed.
Chris Mercer Chris Mercer

A fine wine price boom in recent years may give way to a more sedate market atmosphere in 2023, but with several possible tailwinds to consider.

Fine wine reinforced its reputation as an alternative asset with a strong 2022 performance. Prices rose by 13% in the face of equity market turmoil, according to Bordeaux Index.

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