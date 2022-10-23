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Investing in Burgundy: Rarity value keeps market moving

Top Burgundies are still driving high demand, despite caution around the global economic picture.
Chris Mercer Chris Mercer

Burgundy’s luxury allure has seen the region’s top labels lead the wider fine wine market in the first three quarters of 2022, but will it last?

Data suggests top Burgundy prices have continued rising in 2022, led by grand cru labels of producers such as Domaine de la Romanée-Conti (DRC) and Armand Rousseau. ‘Prices are up about 25% across the year,’ said Matthew O’Connell, CEO of the LiveTrade trading platform at Bordeaux Index. ‘It’s been a little slower over the summer in terms of gains…But that’s pretty normal.’ He added: ‘Recent vintages like the 2019s are trading at very elevated prices.’

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