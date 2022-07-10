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Investing in Champagne: Sales boom continues

It’s been a strong run, and some are wondering whether the momentum can continue, but the headline names and top vintages are still pulling in the bids.
Chris Mercer Chris Mercer

Champagne has been a star performer on the secondary market over the past 12 months, enjoying broader global appeal among drinkers and investors.

After setting a blistering pace in the second half of 2021, prices for several top vintage Champagnes have broadly continued rising this year. ‘Demand is through the roof,’ observed Matthew O’Connell, head of investment at Bordeaux Index and CEO of the UK-based merchant’s LiveTrade platform. If anything, momentum has been slightly stronger in 2022 than expected, he said.

‘Cristal has been a standout performer [this year],’ O’Connell added. Data based on LiveTrade transactions shows Cristal 2008, 2007, 2009 and 2004 all up in price by more than 20% year-to-date.

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