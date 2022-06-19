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Investing in Italian wine: SuperTuscans continue to lead the way

Their strong identities and use of Bordeaux varieties gives this category an edge, but interest in Italy is broadening.
Chris Mercer Chris Mercer

An elite group of SuperTuscan labels have consolidated their position on the market, but trade players also see a broadening interest in Italian fine wines.

Tignanello has been a standout performer for Italy on the fine wine market over the last year. ‘The scores are high for it, [and] it has quite a strong brand following,’ said Matthew O’Connell, CEO of Bordeaux Index’s LiveTrade platform and head of investment at the merchant.

He believes that brand strength is an important factor for the top SuperTuscan wines on the market, namely Tignanello, Sassicaia, Ornellaia and Solaia.

Bordeaux Index

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