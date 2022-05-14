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Investing in California: Big-money buyers push demand

Despite rising prices on a handful of star names, global interest still gives potential for the rest of the market.
Chris Mercer Chris Mercer

Saleroom prices have been rising on several superstar California wines, yet the market picture continues to appear more mixed for some cult Napa names.

Screaming Eagle is one of California’s most sought-after wines, and prices for its 2016, 2014, 2010 and 2008 vintages have increased strongly over 12 months, show figures from Bordeaux Index’s LiveTrade platform (see chart, below). Screaming Eagle has also driven a spike in the California 50 index at Liv-ex, a global marketplace platform for the trade.

Bordeaux Index

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