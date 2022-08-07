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PREMIUM

Spotlight on Blockchain: wine NFTs to help guarantee provenance

Fine wine market players are beginning to explore this emerging technology and its potential to protect against counterfeits.
Chris Mercer Chris Mercer

This year has seen rising activity in the field of blockchain technology and ‘non-fungible tokens’ (NFTs) linked to fine wine, but there is debate about what this means for the future of collecting and trading.

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