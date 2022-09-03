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Investing in Bordeaux: Trading buoyant, progress steady

Opportunities are there to be found as super seconds and undervalued vintages catch buyers’ eyes.
Chris Mercer Chris Mercer

Price gains among Bordeaux wines have been more modest overall than for top Burgundy and Champagne in 2022, but the region has still seen plenty of trading activity.

Liv-ex, a global marketplace for the trade, said its Bordeaux 500 index was up by 4% year-to-date at the end of July, versus increases of 25% and 16% on the Burgundy 150 and Champagne 50 indices.


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