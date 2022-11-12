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Investing in Californian wine: top Napa labels still reign

Beyond the big-name high points, gains have been steady if unexciting – though potential remains.
Chris Mercer Chris Mercer

It’s been a mixed picture for Napa Valley’s top names on the secondary market in recent months, even if there are plenty of developments for collectors to track.

Matthew O’Connell, CEO of LiveTrade at Bordeaux Index, said the merchant had ‘sold a bit more California wine than last year’, but also that trading activity was higher elsewhere. Liv-ex, a global marketplace for the trade, said in October that California’s share of trades by value year-to-date was lower than it was in 2021 and 2020.

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