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Want to sell your wine cellar? Here’s how

Selling off your prized stash or investment portfolio of wines can be nerve-wracking, gut-wrenching, highly rewarding and fun – or even all in turn. So how do you get the best deal you can? Here’s a full guide from a trade insider.
Chris Losh

There are no better products to buy than wine. Fact. With its infinite variety, wide range of prices and ability to (a) increase in value, and (b) make your steak taste better, it appeals to nerds, collectors and sybarites alike.

Which perhaps explains why wine lovers can end up with so much of the stuff. Bottle racks groaning, wine fridges stuffed, cases littering the floor. And let’s not even get started on the hundreds of bottles sitting in bond.

If any of this sounds familiar, feel free to speak up. You’re among friends.

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