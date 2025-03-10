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Decanter cellar: 18 must-try Pinot Noirs

Regularly hailed as the queen of red grapes, Pinot Noir is a suitably capricious, hard-to-harness yet sensitive and beguiling variety. Here we highlight 18 examples recently rated by Decanter's expert contributors.
Mark O'Halleron Mark O'Halleron

Pinot Noir is an old variety. And while we don’t know when it first appeared, we do know it is the parent of other varieties such as Chardonnay and Gamay.

Unsurprisingly, its homeland is Burgundy, where it rose to fame in the Middle Ages – though known initially as ‘Plant Fin’, ‘Noirien’ or ‘Pinoz’.

Since then it has more than spread its wings, hanging its hat in both hemispheres, especially in cooler climates where it shines, delivering wines with a breezy, crunchy fruit character that take on ethereal, earthy qualities with age.

It cuts a fine partner with many dishes, from lighter meats such as chicken, through to rich beef and mushroom stews.

Below is a rundown of the regions you should be looking at if you’re a Pinot adherent, along with a selection of wines that have grasped the attention of Decanter’s experts over the last 12 months.

Scroll down to see notes and scores for 18 brilliant Pinot Noirs

18 Pinot Noirs recommended by Decanter‘s experts

Wines are drawn from across those tasted by the Decanter team and contributors since January 2024 and are listed in score order.

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