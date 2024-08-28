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Oregon vintage 2022: Best Willamette Valley Pinot Noirs under $50

In completing his 2022 vintage report on Oregon's Willamette Valley, North American Editor Clive Pursehouse found incredible value in some of the region's top Pinot Noirs. He digs into the region's top wines under $50 and asks winemakers about their dedication to well made, reasonably priced Pinot Noir.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

The Willamette Valley is unquestionably one of the world’s great Pinot Noir (and I’d argue Chardonnay) regions.

For those who remain sceptical, I would point to the long track record that the region’s founding producers, like Eyrie, Ponzi, Bethel Heights, and Sokol Blosser (to name only a few), have in producing quality Pinot Noir vintage after vintage.

Likewise, many second-generation winemakers continue to elevate the Willamette Valley’s profile. Second-wave producers like Beaux Frères and Cristom Vineyards have only added to the region’s growing reputation for quality and consistency.

Scroll down for top-scoring Willamette Valley Pinot Noirs of the 2022 vintage all under $50

Willamette Valley 2022: a lucky selection of 13 Pinot Noir values

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